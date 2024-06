Basket femminile. Lecco Basket Women, in arrivo Maria Rota

La lecchese sarà in doppio tesseramento

“Ha fisico e intraprendenza” dichiara coach Canali

LECCO – La Lecco Basket Women batte un altro colpo e si accorda con Maria Rota per la prossima stagione. La giocatrice sarà in doppio tesseramento, disputando il campionato di Serie C con la formazione bluceleste e quello U19 con il Basket Costa Masnaga, società proprietaria del cartellino.

Rota è nata a Lecco nel 2006. Dopo aver iniziato nella Polisportiva Rovinata, a 10 anni si trasferisce a Costa Masnaga, partendo dal minibasket. Per quanto riguarda il ruolo, è un’ala che ama le battaglie nei pressi del canestro. “Ho scelto la Lecco Basket Women per crescere e divertirmi – dichiara la giocatrice – spero di trovare un buon gruppo squadra anche se, dai primi allenamenti, le premesse sono ottime”.

L’accordo con Rota si aggiunge a quelli già effettuati con Alice Cincotto e Camilla Levi. Soddisfatta dell’acquisto coach Valentina Canali, che commenta il mercato della sua squadra “Alice, Camilla e Maria ci danno esattamente quello che avevo in mente e sono tre ragazze che, come chi si è unito a noi lo scorso anno, sembrano avere le qualità umane che cerchiamo e che ci hanno permesso di creare questo gruppo così solido e sereno”.

L’allenatrice esprime un parere positivo anche sul neo acquisto lecchese. “Maria è una giocatrice interna, con buona vena realizzativa nel pitturato e buon gioco senza palla, giovanissima. Ha fisicità e intraprendenza, per quel poco che ho visto, un bel carattere e voglia di fare. Per lei il percorso sarà tutto da delineare, mi piacerebbe inserirla come 4-3, quindi portarla a lavorare anche lontano da canestro, dove ora come ora ha più confidenza, senza snaturare la sua attitudine e le qualità che già ha”.

Per completare la rosa, alla formazione lariana mancherebbe solo un eventuale playmaker, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.