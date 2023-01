Calcio Serie C. Il Lecco apre la quarta giornata di ritorno sul campo della Pro Sesto

Blucelesti di scena al “Breda” per confermarsi tra le big

Foschi: “Pro Sesto e Lecco sono le due vere sorprese del campionato”

LECCO – Cresce l’attesa in casa Calcio Lecco in vista della gara in programma domani al “Breda” di Sesto San Giovanni, dove alle 14.30 la truppa di mister Foschi affronterà la Pro Sesto, un avversario da prendere assolutamente con le molle.

Dopo lo splendido successo colto contro il L.R. Vicenza i blucelesti sono chiamati ad un conferma di valore. Il 3-0 dello scorso sabato è ancora vivo nelle menti dei tifosi, la squadra però, dopo una settimana di lavoro tipo, si dovrà presentare all’appuntamento di domani con la massima umiltà, consapevole che in questo campionato ogni risultato è possibile.

La Pro Sesto d’altro canto può apparire come una squadra in crisi sotto il profilo dei risultati, avendo raccolto solamente due punti nelle ultime quattro apparizioni, ma al tempo stesso rappresenta una delle rivelazioni della stagione e anche per questo motivo Giudici e compagni non dovranno fare l’errore di sottovalutare i prossimi avversari.

La conferenza stampa di mister Foschi

Nella consueta conferenza stampa della vigilia mister Foschi ha preannunciato qualche cambio rispetto alla formazione iniziale che ha battuto il L.R. Vicenza: “Sicuramente ci saranno dei cambi nella formazione rispetto all’ultima partita perché potremmo avere qualche defezione. Ritengo Pro Sesto e Lecco le due vere sorprese del campionato e mi aspetto di vedere una bella partita. Loro hanno raccolto molti punti e il grosso merito è di mister Andreoletti”.

Per quanto concerne il quadro completo della ventitreesima giornata del girone A di Serie C, oltre al match Pro Sesto-Lecco, domani si disputeranno altre sette gare, tutte con calcio d’inizio alle 17.30: Pergolettese-FeralpiSalò, Piacenza-Arzignano Valchiampo, Pordenone, Sangiuliano City, Pro Patria-Padova, Pro Vercelli-Triestina, Trento-Mantova e Virtus Verona-Novara.

La giornata si chiuderà infine domenica con le sfide Juventus Next Gen-Renate e L.R. Vicenza-AlbinoLeffe.