Arrigoni porta avanti i toscani. Strambelli pareggia i conti

Entrambe le marcature arrivano da calci di rigore

Dopo il pareggio beffa nel turno infrasettimanale contro l’Arezzo, la Calcio Lecco ottiene un punto prezioso sul campo del Siena. La trasferta in terra toscana si chiude sull’1-1.

I ragazzi di D’Agostino giocano a viso aperto e sfiorano in più di un’occasione il vantaggio. Al 62′ i blucelesti restano però in inferiorità numerica per l’espulsione di Bastrini e pochi minuti dopo i padroni di casa vanno in vantaggio con un penalty di Arrigoni. Il Lecco però non demorde e pareggia subito i conti con Strambelli, anche lui a segno su rigore.

Primo tempo equilibrato

In avvio di gara il Lecco parte subito col piglio giusto e dopo solamente tre minuti costruisce un’ottima azione sugli sviluppi di un calcio da fermo: Milillo libera alla grande Bastrini, sul quale Confente si oppone in modo provvidenziale.

Il Siena risponde con un tiro di Guidone ma Livieri è attento e non si fa sorprendere. Al 20′ è invece D’Auria a rendersi pericoloso da distanza ravvicinata, con Carissoni che salva un gol che sembrava fatto.

Al 35′ Guidone porta in vantaggio i bianconeri con un colpo di testa da calcio da fermo; il direttore di gara, su segnalazione del guardalinee, annulla però la rete per una posizione di partenza di offside del calciatore senese.

Qualche minuto dopo, sul fronte d’attacco posto, Carissoni scambia veloce con Negro che cade in area: l’arbitro non concede il penalty e lascia proseguire.

Botta e risposta nel giro di pochi minuti

Ad inizio ripresa i blucelesti sfiorano il vantaggio con Negro, che va vicino al gol con un tocco sotto. Subito dopo si accende una mischia in area senese che viene chiusa da un pallonetto di Strambelli che termina fuori di un nulla.

Il Lecco continua a premere e al 60′ Negro colpisce la parte interna del palo, con Carissoni che sulla ribattuta non riesce a spedire la palla in fondo al sacco. A questo punto l’inerzia del match è tutta dalla parte del Lecco ma al 62′ Bastrini, già ammonito, rimedia un secondo giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Dal possibile 1-0 del Lecco si passa al vantaggio senese. Pochi minuti dopo l’espulsione di Bastrini il Siena ottiene un calcio di rigore che Arrigoni trasforma.

I ragazzi di D’Agostino hanno però il merito di reagire immediatamente e al 73′ ottengono a loro volta un penalty. Strambelli si incarica dell’esecuzione dagli undici metri e con freddezza pareggia i conti.

Nell’ultimo quarto d’ora entrambe le formazioni provano a fare il colpaccio. Il Lecco a tre minuti dallo scadere spreca un’ottima occasione con Maffei, mentre il Siena in pieno recupero non sfrutta una buona chance capitata a Icardi.

La gara si chiude dunque sull’1-1. Per il Lecco si tratta di un altro piccolo passo in avanti in vista della proibitiva trasferta al “Brianteo” contro la capolista Monza.

TABELLINO

SIENA-LECCO 1-1: Arrigoni (S) rig. 70′, Strambelli (L) rig. 75′

SIENA: Confente, Buschiazzo, Migliorelli (dal 46′ Panizzi), Lombardo, D’Ambrosio, Gerli (dal 79′ Da Silva), Arrigoni, Vassallo (dal 66′ Icardi), Serrotti (dal 51′ Campagnacci), Guidone, D’Auria (dal 79′ Ortolini). All. Alessandro Dal Canto.

LECCO: Livieri, Milillo, Malgrati, Bastrini, Carissoni, Bobb, Bolzoni, Giudici (dall’83’ Merli Sala), Strambelli (dall’83’ Lisai), Negro (dal 66′ Procopio), Fall. All. Gaetano D’Agostino.

ARBITRO: Sig. D’Ascanio di Ancona