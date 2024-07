Nuovo primato sociale con 42”83 per Pietro Selva, Lorenzo Azzalini, Gabriele Bezzi, Filippo Vedana

A Molfetta lo scorso fine settimana i Campionati Italiani Individuali e a Staffetta su pista Allieve/i

MOLFETTA (BA) – Campionati Italiani individuali e a staffetta per gli Allievi/e a Molfetta (BA), quasi 1500 atleti in gara, 315 società, 40 titoli in palio (36 individuali più 4 titoli in staffetta).

Due primati italiani con Diego Nappi (Atletica Leggera Porta Torres) che, dopo aver corso le batterie in 21”79, nella finale dei 200m con 20”79 migliora il Primato Italiano fatto segnare da Filippo Torti a Chiari il 07/06/2015 con 20”92. Altro primato è quello della marcia 5000m con Serena Di Fabio (Polisportiva Tethys Chieti) che vince in 22’16”77 migliorando il suo stesso primato italiano di 22’23”12 fatto segnare sempre a Molfetta il 15/06/2024.

Molto bene la staffetta 4x100m dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni capace di cogliere il 3° posto con Pietro Selva, Lorenzo Azzalini, Gabriele Bezzi, Filippo Vedana che hanno chiuso in 42”93 migliorando il primato sociale. Peccato per la staffetta 4x100m Allieve che per soli 7 centesimi ha concluso al 4° posto in 48”50 con Giulia Anderbegani, Carolina Majer, Gemma De Capitani, Mariam Giacinta Coulibaly.

Bene sui 110hs Filippo Vedana, prima corre in batteria in 14”04 (nuovo primato personale) e successivamente corre la finale in 14”11 concludendo al 4° posto. Tempo che vale il minimo per gli Europei Allievi. Un altro 4° posto è per Lorenzo Azzalini nel salto in lungo con 6,89m a solo 3 centimetri dal bronzo. Bene il lanciatore Pietro Cesana nel disco con 46,02m migliorando di oltre 6 metri il proprio primato e migliorando anche il primato sociale.

Tutti i risultati dei lecchesi a Molfetta

Getto del peso: 7^ Elisa Dozio 12,64m.

Salto in lungo: 10° Pietro Selva 6,66m; 14° Filippo Vedana 6,56m.

200m: 11^ Carolina Majer (25”31 p.p. in batteria) 25”17 p.p. in finale 2.

100hs: 13^ Gemma De Capitani (14”33 in batteria) 14”79 in finale 2; 18^ Elena Invernizzi 14”46 p.p.

3000m: 14° Tommaso Farina 8’53”75 p.p.

100m: 18^ Carolina Majer 12”27 p.p.

2000sp: 18^ Denise Mascheri 7’35”53 p. p; 32^ Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco) 8’02”60 p.p.

Lancio del giavellotto: 21^ Elisa Dozio 35,00m.

1500m: 24° Tommaso Farina 4’06”12.

400hs: 49^ Camilla Comi 1’10”21.

2000sp: 68° Lorenzo Trincavelli 6’45”08.