Casa Lecco: in piazza Cermenati arriva il nuovo temporary store bluceleste

L’inaugurazione è fissata per il 2 dicembre alle 18

Per il taglio del nastro di Casa Lecco saranno presenti due calciatori della prima squadra

LECCO – Dopo la deludente gara pareggiata fuori casa contro l’AlbinoLeffe, la Calcio Lecco può almeno celebrare una buona notizia perchè domani, 2 dicembre, si inaugurerà alle 18:00 “Casa Lecco“, il nuovo temporary store dei blucelesti nato in collaborazione con lo sponsor tecnico Legea.

Casa Lecco avrà sede in Piazza Cermenati e sarà uno spazio dedicato a tutti i tifosi, infatti all’interno si potranno trovare gadget, merchandising ufficiale e tanti altri prodotti della Calcio Lecco che saranno in vendita a partire da martedì 3 dicembre. Inoltre il temporary shop sarà sede anche di eventi e di incontri speciali.

Un passo importante e innovativo per la società gestita dall’imprenditore Aniello Aliberti che si apre sia alla città che ai propri tifosi. Per l’inaugurazione di domani saranno presenti anche due calciatori della prima squadra bluceleste per un meet&greet con tutti i partecipanti.