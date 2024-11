Serie C. Il Lecco torna da Zanica con un punto: con l’AlbinoLeffe finisce 0-0

Il Lecco in emergenza guadagna un punto contro la formazione bergamasca

Nel finale i blucelesti con un uomo in più e con quattro attaccanti in campo non riescono a trovare la rete del vantaggio

ZANICA – Partita difficile per il Lecco che nei primi venti minuti del primo tempo ha rischiato più volte di subire la rete del vantaggio dall’AlbinoLeffe. In seguito ha subito meno, però senza controbattere con soluzioni offensive in avanti. Infatti, l’unica occasione nei primi 45 minuti è il tiro da fuori targata Frigerio.

Nella ripresa meglio i blucelesti grazie all’ingresso di Dore e Sipos che hanno dato maggiore equilibri di gioco. Alla mezz’ora Parlati viene espulso e la squadra di Lopez rimane in dieci, il Lecco nonostante la superiorità numerica non riesce a trovare il gol del vantaggio e spreca diverse occasioni davanti alla porta. Finisce 0-0, i blucelesti tornano a far punti dopo due sconfitte consecutive.

Mister Volpe conferma il 3-5-2 messo in campo contro il Padova settimana scorsa. Il tecnico deve fronteggiare l’emergenza in difesa e schiera Galli come centrale difensivo affiancato da Stanga e Celjak. A centrocampo Louakima a destra e Lepore a sinistra, mediana invece composta da Frigerio, Ilari e Ionita. Davanti Zuberek e Galenadro.

Modulo speculare per Lopez, sul fronte opposto, con alcune novità nei undici titolari. Gusu sulla fascia come braccetto sinistro nella difesa a tre con Potop e Borghini. L’altra novità è rappresentata da Astrologo, metronomo di centrocampo, al posto ad Agostinelli. In attacco ci sono Mustacchio e Zoma.

Cronaca

Primo tentativo dei padroni di casa, al 5′ minuto di gioco, che cercano in area piccola Giannini (A) ma, Celjak allontana. Dopo un minuti ancora l’AlbinoLeffe che ci prova con l’incursione dalla destra di Zoma (A) ma, Furlan (L) mette una pezza sul primo palo. Nuovo assalto AlbinoLeffe: al 7′ cross dalla sinistra di Mustracchio (A) per Astrologo (A), il tentativo di testa viene respinto dal portiere del Lecco.

Altro pericolo per la difesa del Lecco, al 14′, Lepore (L) non riesce ad intervenire sul cross diretto a Munari (A) che tenta il tiro ma chiude troppo sul primo palo. Il Lecco riesce a prendere le misure nei minuti successivi e finalmente al 31′ va alla conclusione con Frigerio (L) con un tiro da fuori che finisce di poco alto sopra la traversa.

La squadra di Lopez risponde un minuto dopo con una grande ripartenza finalizzata da Astrologo (A) che prende il palo e sulla respinta Mustacchi (A) la calcia fuori. Al 36′, Zoma (A) recupera palla e cerca il colpo di testa di Borghini: il pallone esce di poco a lato.

Solo un occasione per il Lecco nel primo tempo per il resto solo AlbinoLeffe che, soprattutto nei primi minuti, ha avuto diverse chance di passare in vantaggio. Volpe non ha molte contromisure a disposizione non essendoci difensori in panchina, oltre a due ragazzi delle primavere, vedremo se confermerà gli stessi undici anche nella ripresa.

Secondo Tempo

Il tecnico bluceleste effettua due cambi in avvio: dentro Dore e Sipos per Frigerio e Zuberek. Meglio il Lecco nei primi minuti del secondo tempo che sembra aver trovato maggiore equilibrio tra centrocampo e difesa. Sul fronte opposto, al 55′ l’AlbinoLeffe ci prova da fuori con il tiro dai trenta di Fossati (A), Furlan (L) si fa trovare pronto.

Momento di svolta nella partita arriva al 61′: secondo fallo di Parlati (A) che entra col piede a martello su Dore (L), il direttore di gara lo espelle. Il Lecco con un uomo in più prova a portarsi in vantaggio con il tiro di Lepore (L) dalla sinistra, Marietta (A) però, la mette in angolo.

Incredibile palo preso dall’AlbinoLeffe, sotto di un uomo, al 74′ con il tiro cross di Mustacchio (A). Due occasioni nel giro di un minuto per il Lecco all’81’: Lepore (L) cerca Ionita (L) in area che fa sponda per Rocco (L) che calcia al volo e trova pronto Mariella (A), sulla respinta Sipos (L) calcia troppo addosso al portiere.

L’AlbinoLeffe non molla e prova a cercare il gol all’89’ con il tiro da fuori di Zoma (A) di poco alto. Ultimi minuti in dieci contro dieci perchè Rocco (L) ha subito un forte colpo in testa e non riesce a rientrare dopo uno scontro in area con Borghini (A).

Considerando l’emergenza e giocatori, come Galli e Mendoza, che hanno giocato fuori ruolo quello di oggi è un buon punto per il Lecco contro l’AlbinoLeffe. Anche se si poteva fare qualcosa in più quando gli avversari sono rimasti in dieci.

Tabellino

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Potop, Borghini, Gusu; Giannini (72′ Zanini), Fossati, Astrologo (81′ Agostinelli), Parlati, Munari; Zoma, Mustacchio (87′ Evangelisti). All. Lopez

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore, Celjak, Stanga, Louakima (69′ Mendoza); Ionita, Galli, Frigerio (46′ Dore); Ilari (78′ Tordini); Zuberek (46′ Sipos), Galeandro (69′ Rocco). All. Volpe

Marcatori:

Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia coadiuvato da Russo di Torre Annunziata e Callovi di San Donà di Piave; quarto ufficiale Cipriano di Torino

Ammoniti: Parlati (A), Stanga (L), Tordini (L)

Espulsi: Parlati (A)

Classifica

Padova 41

Vicenza 37

FeralpiSalò 32

Trento 29

Alcione Milano 29

Atalante U23 26

Lumezzane 25

Novara 24

Renate 24

AlbinoLeffe 22

Virtus Verona 20

Lecco 20

Giana Erminio 18

Pergolettese 16

Arzignano 15

Caldiero Terme 15

Pro Patria 15

Pro Vercelli 15

Union Clodiense 9

Triestina 6