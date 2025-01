Filippo Vedana vola sugli ostacoli, suo il titolo regionale Allievi nei 60hs

Il rappresentante dell’Atletica Lecco in batteria abbassa il primato personale di due decimi con 7″75

A Mariano Comense week-end con il Campionato Italiano Invernale di lanci, 1^ prova regionale

BERGAMO – Dopo aver vinto il Campionato Regionale di salto in lungo sabato scorso a Bergamo, Filippo Vedana si è ripetuto domenica mattina nei 60hs dove ha vinto la 5^ batteria abbassando il suo primato personale di due decimi con 7″75. Nella finale il lecchese ha vinto il suo secondo titolo con 7”94.

Tutti gli altri lecchesi in gara

60m

9^ Stella Moizzi 7”91 / 7”81 in finale p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 27^ Carolina Majer 8”01 p.p. / 7”95 p.p. in finale (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 53^ Elisa Raimondi 8”26 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

31° Thomas Cazzola 7”22 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 80° Matteo Scaccabarozzi 7”42 (Up Missaglia).

4^ Gemma de Capitani 8”88 / in finale 8”79 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Elena Invernizzi9”10 / in finale 8”95 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13^ Giulia Anderbegani 9”40 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17^ Adelaide Castagna 9”62 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25^ Sara Ragni 9”98 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

23° Giovanni Zucchi 10”09 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

11^ Camilla Comi 9”88 9.9. / in finale 9”93 (Up Missaglia).

A Parma

Domenica pomeriggio si è corso per il Campionato Regionale dell’Emilia Romagna, in gara anche il lecchese Federico Orlandi del Team Pasturo, l’Allievo ha corso i 3000m classificandosi al 2° posto con 9’23”71 migliorando di ben 20 secondi il primato personale.

A Mariano Comense

Non solo cross e gare indoor, a Mariano Comense due giorni di gare con i Campionati Invernali di lanci, Assoluti/Giovanili 1^ prova regionale. Riccardo Asperges (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince nel lancio del martello nella categoria Juniores con 57,84m migliorando ben 12 metri rispetto al suo primato del 2024. In gara anche Andrea Magni (Up Missaglia) 7° con 44,58m migliorando anche lui il primato personale.

Nel getto del peso categoria Allievi vince Pietro Cesana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 13,22m. Nel lancio del giavellotto categoria giovanile (A/J) Anita Ruggiero (Up Missaglia) 9^ con 21,52m (Allieve), al maschile Samuele Cesana (Atl lecco Colombo Costruzioni) 7° con 34,97m (Allievi).

Nel getto del peso Assoluto, 2^ Francesca Prince Kouton (Up Missaglia) con 8,83m (Juniores); al maschile 2° posto per Riccardo Asperges (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 13,96m (Juniores), 14° Gabriele Fumagalli (Virtus Calco) con 7,78m (Juniores).

Lancio del disco categoria Allievi 2° Pietro Cesana (Atl lecco Colombo Costruzioni) con 39,26m nuovo primato personale. Per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince il titolo del giavellotto Assoluto Matteo Masetti con 63,18m.