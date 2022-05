Ginnastica Artistica. Nicola Raineri campione italiano categoria A4 Gold

Primo titolo Assoluto nella storia della Ghislanzoni-GAL.

Bravo anche Pasquini, 6° in categoria A3 Gold

PADOVA – Storico risultato per la Ghislanzoni-GAL: il giovanissimo ginnasta Nicola Raineri ha vinto domenica 29 maggio a Padova il titolo italiano Assoluto di ginnastica artistica in categoria A4 Gold. Per capire la straordinarietà del risultato basti pensare che è il primo titolo Assoluto della storica associazione lecchese.

Raineri parte subito in maniera decisa e dopo le gare al Volteggio (11.650) e alle Parallele (11.400) è già al primo posto. Il ragazzo va bene anche alla Sbarra ma si supera nel Corpo libero, dove ottiene uno strepitoso 12.150. L’ottima prova al Cavallo con maniglie e la discreta prestazione agli Anelli – suo punto debole – fanno totalizzare a Raineri un punteggio di 68.800, valido per il titolo di campione italiano Assoluto. Al secondo posto arriva Gabriele Pasanini, terzo Simone Miccoli.

Oltre allo strepitoso risultato di Raineri, gli istruttori della Ghislanzoni-GAL hanno potuto festeggiare anche il 6° posto di Francesco Pasquini in categoria A3, sabato 28 maggio. Con le sue sei prove Pasquini ha ottenuto un punteggio complessivo di 66.000 punti, con un miglioramento di ben 4 punti rispetto alla sua prima prova di campionato italiano.

Grazie ai risultati del fine settimana Pasquini e Raineri si sono garantiti un posto per il raduno nazionale Allievi.

“Sono molto soddisfatto – dichiara l’allenatore Pietro Spreafico – Francesco ha centrato il suo obiettivo, entrare nei primi dieci in Italia. Nicola è stato semplicemente straordinario a mantenere una condotta di gara fredda, lucida e impeccabile, e ha vinto meritatamente il titolo di campione italiano. Voglio ringraziare tutto lo staff e i dirigenti della Ghislanzoni-GAL e sono sicuro che per entrambi questo non è un punto di arrivo, ma solo di partenza”.