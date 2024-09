Gioventù Lariana, Atletica Lecco e Merate Atletica al 4° e 5° posto nell’8^ prova

Sabato pomeriggio l’8^ prova del trofeo a Mariano Comense

In gara Ragazzi/e, Cadette/i. Due vittorie per l’Up Missaglia, una a testa per Atletica ’87 Oggiono e Polisportiva Mandello

MARIANO COMENSE (CO) – Sabato pomeriggio si è gareggiato per l’8^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, in gara Ragazze/i e Cadette/i; fuori punteggio le Allieve 100hs, gli Allievi giavellotto, gli Assoluti femminile 100hs, 100m e 400m, al maschile 100m, 400m e salto triplo.

Successi lecchesi con Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia) nei 60m Ragazze con 8”60, Lucio Arienti (Up Missaglia) nei 60m Ragazzi con 8”01, Virginia Rocca (Atl 87 Oggiono) nelle Cadette 80m con 10”79, Giovanni Zucchi (Pol Mandello) nei 100hs Cadetti con 15”32. Nelle gare Allievi e Assoluti vincono Gemma De Capitani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nei 100hs Allieve con 14”84 e Elena Invernizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto triplo Assoluti in 10,91m.

La classifica di giornata del trofeo vede il successo del Lieto Colle con 8334 punti, l’Us Albatese con 8240 punti e il Cus Pavia con 7600 punti. Nel top ten, al 4° e 5° posto, Atl Lecco Colombo Costruzioni 7172 punti e Merate Atletica Promoline 6085 punti, al 7° posto Up Missaglia 5357 punti, all’11° posto la Polisportiva Mandello con 2847 punti, al 20° posto l’Atletica 87 Oggiono con 1380 punti, al 25° posto il Team Pasturo con 720 punti. Presenti sette società fuori provincia, 4 di Milano, una di Bergamo, una di Pavia e una di Verbania.

Tutti i podi delle gare a Mariano Comense

Ragazzi/e.

60m-1^ Maria Amalia Jeffrey 8”60 (Up Missaglia), 2^ Martina Sesana 8”77 (Riccardi Academy), 3^ Adrienne Bellù 8”81 (Gs Bernatese).

60m-1° Lucio Arienti 8”01 (Up Missaglia), 2° Tommaso Pirovano 8”35 (Merate Atl. Promoline), 3° Cesare Caronti 8”37 (Cus Pavia).

1000m-1^ Nobila Hamza 3’27”41 (Atl Gisa Mi), 2^ Sara Lambrughi 3’31”17 (Lieto Colle), 3^ Chiari Onofri 3’31”72 (Atl Alto Lario).

1000m-1° Mattia Basso 3’03”90 (Lieto Colle), 2° Davide Gallerini 3’06”54 (Atl Ossolana Vigezzo Vb), 3° Filippo Mandelli 3’07”17 (Team Pasturo).

Vortex-1^ Emma Guerra 28,70m (Atl Rovellasca), 2^ Sara Tocchetti 25,73m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Agata Cavalleri 25,47m (Us Albatese),

Peso di Gomma-1° William Luccisano 14,67m (Cantù Atl), Simone Castelnuovo 17,73m (Us Albatese), 3° Jacopo Rizzi 11,29m (Us Albatese).

Cadette/i.

80m-1^ Virginia Rocca 10”76 (Atl 87 Oggiono), 2^ Federica De Filippi 11”03 (Cus Pavia), 3^ Margherita Majer 11”20 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

80m-1° Gabriel Giovinazzo 9”61 (Atl Rovellasca), 2° Christian Limonta 9”75 (Atl Triangolo Lariano), 3° Loris Rigamonti 9”87 (Team Alto Lambro).

300m-1^ Karline Marta Borkus 44”04 (Atl Rovellasca), 2^ Francesca Morabito 44”83 (Pro-Sport Running Academy), 3^ Aurora Grimaldi 45”78 (Atl Rovellasca).

300m-1° Cristian Pasquale 38”42 (Team Alto Lambro), 2° Simone Bovera 39”29 (Cus Pavia), 3° Alessandro Stella 39”92 (Merate Atl Promoline).

80hs-1^ Maitè Cappelletti 12”04 (Us Albatese), 2^ Adelaide Castagna 12”27 (Pol Mandello), 3^ Serena Viganò 13”91 (Team Alto Lambro).

100hs-1° Giovanni Zucchi 15”32 (Pol Mandello), 2° Luca Teruzzi 15”57 (Merate Atl Promoline), 3° Houzayfa Songne 15”57 (Atl Triangolo Lariano).

Allieve.

100hs-1^ Gemma De Capitani 14”84 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Giulia Anderbegani 15”47 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Camilla Comi 16”75 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto-1° Simone Zuccolotto 44,72m (Atl Gavirate), 2° Francesco Silva 29,83m (Us San Maurizio).

Assolute/i.

100m-1° Riccardo Fumagalli 10”95 (Daini Carate Brianza), 2° Mattia Samuele Auguste 10”99 (Atl Rovellasca), 3° George Favour Toluwa 10”99 (Atl Rovellasca).

400m-1^ Camilla Cardelli 58”31 (Atl Gavirate), 2^ Eva Pastorelli 1’03”70 (Cus Insubria Varese Como), 3^ Chiara Milani 1’05”01 (Pro Sesto Atl Cernusco).

400m-1° Davide Marelli 49”97 (Cus Insubria Varese Como), 2° Tommaso Manuel Vanni 51”30 (Atl Mariano Comense), 3° Alessandro Di Donato 51”84 (Atl Gavirate).

100hs-1^ Camille Mayap 16”32 (Cus Insubria Varese Milano).

Salto triplo-1^ Elena Invernizzi 10, 91m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Matilde Silanos 9,78m (Pol Olonia), 3^ Rosa Chiara Dubini 9,50m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).