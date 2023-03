Il nuotatore Andrea Oriana tenta il Guinness World Records a Bormio

Il lecchese cercherà di nuotare la distanza più lunga al mondo in una vasca da 25 metri in 24 ore: 102 km

L’ 1 e il 2 aprile la straordinaria impresa nella vasca natatoria dello stabilimento termale di Bormio Terme

Il campione lecchese, atleta olimpico proveniente dalla Canottieri Lecco e allenatore, dopo aver stabilito l’anno scorso, sempre a Bormio, il record italiano di 84 km percorsi in 24 ore nella vasca da 25mt, è ora pronto a puntare al Guinness World Records, cercando di battere il primato del 1989 dello svedese Anders Forvass che riuscì a percorre, nel medesimo tempo, 101,9 km.

L’atleta lecchese, che vanta inoltre la partecipazione ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996, è sempre alla ricerca di nuove avventure. Tra le sue grandi imprese, nel 2020, ha stabilito il record italiano di traversata della Manica e il record di nuoto nel lago navigabile più alto al mondo, il Titicaca. Proprio qui ha contratto un batterio che l’ha portato a combattere contro la meningite. Dopo essere stato una settimana in rianimazione e oltre un mese e mezzo di ospedale, si ripreso ed è ritornato subito in acqua. E nel 2021, oltre al record della piscina natatoria di Bormio, ha effettuato la traversata da Alicudi a Milazzo, 97 km, in sole 22 ore.

Andrea Oriana tornerà a Bormio Terme per il legame affettivo e di amicizia con lo staff e per l’assenza di cloro nella piscina di Bormio.

Lo Staff di Andrea Oriana

Allenatore: Matteo Lugo;

Nutrizionista: Marcello Vendramin;

Fisioterapista: Guido Rolle;

Medico: Luca Pollastri;

Ex Allenatore storico: Vittorio Anghileri;

Addetto alla logistica: Umberto Aondio;

Motivatore: Gabriele Di Costanzo;

Responsabile Acque Libere: Giuseppe Nicosia;

Giudici di gara: Frosi Giulia e Cavanna Nicoletta;

Cronometristi dell’associazione cronometristi di Milano: Rondelli e Cereghini.

Per accompagnare l’impresa del nuotatore italiano e sostenerlo con un caloroso tifo, Bormio Terme sarà regolarmente aperta dalle 10 alle ore 20 sia sabato 1 Aprile che domenica 2 Aprile. Durante le ore notturne l’accesso sarà invece garantito ai soli soggetti autorizzati.