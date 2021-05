Meeting Gold Lombardia. Irene Bonanomi migliora il personale nei 1500 e 800 metri

Sabato e domenica scorsi tappa a Nembro

Due giorni di gare curate dall’Atletica Saletti

NEMBRO – Due pomeriggi di gare a Nembro (BG) con l’Atl Saletti in cabina di regia, sabato la prima giornata con 424 atleti più le 12 staffette della 4x100m.

Salto con l’asta femminile, duello ad alta quota

Claudia Ricci dell’Osa Saronno Libertas e Arianna Peroni dell’Us Quercia Trentingrana appaiate in vetta alla misura di 4,00m con la prima a vincere in virtù del primo tentativo risuscito sulla misura contro il terzo della seconda classificata. Le uniche due atlete ad aver superato la soglia dei 1000 punti (1013). Bene anche le staffettiste della Nuova Atl Fanfulla Lodigiana che nella 4x100m correndola in 46”77 ne ottengono 993.

Cresce Irene Bonanomi sui 1500m

Altro miglioramento per Irene Bonanomi della Polisportiva Libertas Cernuschese che, gara dopo gara, toglie secondi importanti ai suoi primati personali, questa volta abbassa di 4” e mezzo il precedente limite dei 1500m che ora è di 4’44”17 e centra il minimo di partecipazione per i campionati italiani Promesse. Un bel salto in avanti per l’atleta biancorossa che nella passata stagione correva i 1500m in 5’07”2.

I risultati degli altri lecchesi

200m: 8^ Matilde Gervasoni 26”35 (Pol LIb Cernuschese), 27^ Carolina Maggioni 27”94 (Pol LIb Cernuschese), 30^ Arianna Bellani 28”9 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m: 10^ Laura Confalonieri 1’01”61 (Pol LIb Cernuschese).

3000sp: 2^ Sara Ghezzi 12’26”47 (Pol Lib Cernuschese).

Salto Triplo: 9^ Elisa Nobili11,46m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m: 47° Giacomo Brambilla 25”29 (Pol Lib Cernuschese), 49° Alessio Vittori 25”69 (Pol Lib Cernuschese).

400m: 38° Jacopo Reali 56”25 (Merate Atl Promoline), 39° Massimo Mandelli 56”30 (Merate Atl Promoline).

1500m: 11° Andrea Casati 4’08”8 (Merate Atl Promoline), 32° Tommaso Bonetta 4’23”55 (Gs Virtus Calco), 36° Martino Arlati 4’25”74 (Merate Atl Promoline), 50° Daniele Gilardoni 4’41”53 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 52° Edoardo Uselli 4’42”19 (Pol Lib Cernuschese).

Salto triplo: 4° Marco Agliati 14,78m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Numeri elevati anche nella seconda giornata di gare

Anche nella seconda giornata di gare, domenica pomeriggio si è avuta un’alta partecipazione con quasi 400 atleti in gara individualmente più 5 staffette della 4x400m.

Migliorano Mattia Adamoli e Irene Bonanomi sugli 800m

Gran bel progresso del derviese Mattia Adamoli che con 1’56”16 toglie quasi 2” al primato personale e entra nella top ten stagionale nazionale della graduatoria Allievi, peccato per il mancato funzionamento del cronometraggio della seconda serie degli 800m femminili dove la compagna di allenamento Ilaria Menatti aveva a sua volta abbassato il personale portandolo a 2’21” tempo reso ininfluente e giustamente le atlete si sono rifiutate di correre una seconda volta al termine delle altre gare. Nella prima serie tutto fila liscio e Irene Bonanomi, dopo la bella prova della giornata precedente sui 1500m, si dimostra in forma abbassando anche il tempo sulla distanza più corta, con 2’17”58 toglie 2” al precedente personal best e ottiene un altro minimo di partecipazione per i campionati italiani di categoria.

Davide Colombo vittoria e personale sui 400hs. Federica Dozio fa sua la gara del getto del peso

54”60 per Davide Colombo, Juniores dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, sui 400hs, tempo che oltre a dargli la vittoria rappresenta anche il nuovo primato personale che abbassa di 19 centesimi il precedente e guadagna due posti nella graduatoria nazionale stagionale andando ad occupare il 6° posto. Primo posto anche per Federica Dozio (Gs Virtus Calco) che con 11,62m resta a 30 centimetri dal personale ma ottiene comunque un risultato tra i suoi migliori lanci.

Gli altri lecchesi in gara