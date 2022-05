Pallanuoto. Duplice sconfitta per le formazioni lecchesi

Sfortunata la squadra maschile, superata da Pavia

Troppo forte la capolista Parma per la formazione femminile

LECCO – Domenica negativa per la Pallanuoto Lecco: sia la formazione maschile che quella femminile hanno perso, sconfitte entrambe nella piscina di casa del centro sportivo “Al Bione”.

La formazione maschile, che gioca nel campionato di Promozione, è stata superata al fotofinish dal Pavia Pallanuoto. Dopo un primo quarto in equilibrio – 1-1, rete di Fossati – la formazione pavese domina la seconda frazione e va al riposo sul punteggio di 1-4.

Nella ripresa i lecchesi provano la rimonta grazie alla buona mira di Longo, autore di tre reti. Alle calottine blucelesti non basta vincere entrambi i tempi (3-2 e 2-1) per recuperare il pesante parziale del 2° quarto.

La squadra maschile della Pallanuoto Lecco perde 6-7 e conclude la stagione senza vittorie.

“I ragazzi ce l’hanno messa tutta ma possiamo recriminare solo contro noi stessi. Abbiamo perso di un gol sprecando un calcio di rigore e colpendo due pali e due traverse. Con un po’ più di lucidità sotto porta il risultato avrebbe potuto essere diverso. Anche se chiudiamo senza vittorie, il percorso di crescita è costante” dichiara coach Luca De Capitani.

PALLANUOTO LECCO – PAVIA PALLANUOTO 6-7

PARZIALI: 1-1; 0-3; 3-2; 2-1

RETI: Fossati (2), Longo (3), Comi.

LECCO – Niente da fare per la Pallanuoto Lecco femminile contro lo Sport Center Parma SSD. La squadra di coach Nicola Liberali ha perso in maniera netta, non vincendo nemmeno un quarto.

Già dal primo tempo si vede la differenza tra le due formazioni. La capolista Parma domina e va al riposo lungo sul punteggio di 1-8.

Nella ripresa le cose non migliorano molto per le lariane, che comunque bucano diverse volte la porta delle emiliane e chiudono la partita sul punteggio di 5-20.

La squadra lecchese tornerà in campo a Lodi sabato 11 giugno per l’ultima partita di campionato.

PALLANUOTO LECCO – SPORT CENTER PARMA SSD 5-20

PARZIALI: 1-5; 0-3; 3-9; 1-3

RETI: Cliento (3), Battigaglia; Valsecchi.