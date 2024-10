Pallavolo: la Picco Lecco trionfa con un 3-0 contro Castelfranco

Picco Lecco conquista i primi tre punti

Coach: “È stato uno dei migliori inizi degli ultimi anni e siamo molto soddisfatti”

LECCO – L’Orocash Picco Lecco inizia la nuova stagione con il piede giusto, conquistando i primi tre punti sul campo di casa grazie a una vittoria contro la neopromossa Castelfranco Pisa. La squadra, guidata da Gianfranco Milano, ha dimostrato di avere un buon ritmo, ma non senza incontrare alcune difficoltà.

Il Castelfranco Pisa ha infatti messo in mostra una certa tenacia, mantenendo il punteggio in equilibrio fino al 15 pari nel primo set e facendosi nuovamente pericoloso nel finale del terzo set, segno di una volontà di riscatto. Questa vittoria non solo segna l’inizio della stagione, ma rappresenta anche l’undicesima vittoria consecutiva per Picco, reduce da un finale di stagione straordinario nel 2023-2024.

L’inizio del match è caratterizzato da un equilibrio tra le due formazioni, ma Picco prova a prendere il largo, portandosi sul 10-7. Entrambe le squadre commettono diversi errori in battuta, ma il livello di gioco rimane di alta qualità. A metà del parziale, la situazione è in perfetta parità (13-13), grazie al recupero del Castelfranco. Coach Milano chiama le sue ragazze a raccolta e le biancorosse rispondono con tre azioni brillanti che le riportano in vantaggio (17-14). Picco riesce a raggiungere quota 20 punti, gestendo abilmente il vantaggio fino alla conclusione del primo set, che termina 25-20 a favore delle biancorosse.

Il secondo parziale inizia con la formazione ospite che si mostra molto pericolosa, portandosi in vantaggio sul 1-3. Tuttavia, Picco riesce a rientrare prepotentemente in partita, pareggiando i conti sul 10-10. Sul punteggio di 20-13, le biancorosse consolidano il loro vantaggio con un nuovo punto, approfittando del momento di confusione delle avversarie. Infine, grazie a un errore in battuta delle ospiti, Picco si aggiudica il secondo set con un punteggio di 25-15.

Il terzo parziale inizia in perfetto equilibrio (3-3), ma Castelfranco riesce a ritrovare maggiore sicurezza. Orocash Picco Lecco, tuttavia, prende rapidamente il comando, accumulando un notevole vantaggio sul 12-5 grazie a un gioco di qualità. Nella seconda metà del set, le ospiti si fanno più aggressive, rimontando il gap e rendendo il finale particolarmente emozionante (22-18). Un potente attacco di Mangani sul 22-18 riporta la battuta a favore di Lecco. Castelfranco riesce a conquistare anche il 21esimo punto, ma Picco si porta sul 24-22 con Mangani al servizio. Atama chiude con un eccellente attacco, permettendo alla squadra di aggiudicarsi il terzo set con un punteggio di 25-22.

“È stato uno dei migliori inizi degli ultimi anni e siamo molto soddisfatti. Stasera non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale e potevamo fare meglio, ma ci sono sicuramente spunti per migliorare. Abbiamo mostrato un’ottima organizzazione e un gruppo coeso, anche grazie all’inserimento delle nuove giocatrici” commenta Gianfranco Milano al termine dell’incontro.

Infine, il MVP del match, il capitano Federica Piacentini riferisce: “Stiamo lavorando intensamente. L’aspetto tecnico è in crescita, ma ciò che colpisce di più è la determinazione di tutti nel voler vincere. Puntiamo a dare il massimo, poi per il resto vedremo”.