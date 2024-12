Preparazione invernale per il Ck Rivabella, effettuati i test di forza e resistenza

Gli atleti sono stati ospitati dalla palestra Vitalba Fitness Club sotto la supervisione di Marco Salvan

La squadra del presidente Claudio Bettinazzi ricomincerà la stagione agonistica a marzo

LECCO – Nei giorni scorsi gli atleti del Canoa Kayak Rivabella di Lecco hanno iniziato la preparazione invernale in vista della nuova stagione agonistica che prenderà il via il prossimo marzo con le gare nazionali. Come di consueto la preparazione è cominciata con i test di forza e resistenza per gli atleti dalla categoria Ragazzi in su (i più piccoli, Allievi e Cadetti, svolgono solo esercizi a corpo libero senza l’utilizzo dei pesi).

“Si tratta di test specifici che vengono effettuati all’inizio e alla fine della preparazione per per vedere i progressi degli atleti a livello fisico – ha spiegato il presidente Claudio Bettinazzi -. In questa fase è importante ringraziare la palestra Vitalba Fitness Club di Calolziocorte, nelle persone di Bruno Frigerio e Giovanni Spada, che hanno messo a disposizione gli spazi per effettuare i test”.

Il tutto si è svolto sotto la supervisione del tecnico Marco Salvan, allenatore che segue la squadra. Oltre a una preparazione accademica conseguita all’Isef, negli Anni ’90 Marco Salvan è stato una presenza fissa della nazionale italiana di canoa discesa, prima come Junior e poi come Senior, partecipando a Coppe del Mondo, Campionati Mondiali e Campionati Europei.