Serie C. Il Lecco perde con onore contro la capolista: 3-0 per il Padova

Lecco-Padova finisce 0-3 per gli ospiti: gara condizionata dalla gestione arbitrale

In gol Liguori al 61′, Bortolussi al 76′ e Delli Carri all’88’

LECCO – Una partita condizionata in maniera determinate dalla conduzione di gioco del direttore di gara che ha sbagliato posizionamento sulla posizione a favore del Lecco che ha generato la ripartenza vincente del Padova. Inoltre, ci sono anche state anche le proteste blucelesti nei confronti dell’arbitro Mirabella che hanno chiesto due rigori per tocco di mano in area.

Venendo al campo nel primo tempo il Lecco se l’è giocata alla pari contro la capolista che ha avuto diverse occasioni da rete. Mentre, nella ripresa atteggiamento giusto dei blucelesti fino al gol e l’immediata espulsione di Kritta che ha lasciato i suoi compagni in dieci. Da quel momento in poi il Padova ha trovato campo e altre due reti che hanno determinato l’infausto risultato di 3-0 per gli ospiti.

Mister Volpe vuole una prova di carattere dai suoi e apporta diverse novità in formazione a partire dal modulo il 3-5-2. Furlan rimane saldo al suo posto, mentre nella difesa a tre Celjak, Billong e Stanga. A centrocampo torna titolare Ionita con Ilari e Di Gesù, sulle fasce Lepore e Kritta. Davanti finalmente dal primo minuto Zuberek insieme a Galeandro.

Sul fronte opposto Andreoletti sceglie Fortin tra i pali, difesa leggera a tre con Belli, Delli Carri, Perrotta. Centrocampo a quattro con Kirwan e Villa sulle fasce, invece le due mezze punte dietro Bortolussi sono Liguori e Russini.

Cronaca

Subito viva la gara del Rigamonti-Ceppi e la capolista si fa vedere dalle parti di Furlan (L) al 2′ con il tiro dal limite di Kirwan (P), il portiere respinge lontano. Ancora Padova al 6′ che trova spazio tra le linee ai 20 metri, questa volta al tiro ci va Kirwan (P), risponde bene Furlan (L).

Il Lecco prova a farsi vedere in ripartenza in particolare Kritta (L) sembra essere la spina del fianco alla difesa ospite. Al 18′, da angolo Ilari (L) ha sulla testa la palla del vantaggio ma impatta male e va alta. Un minuto sfiora il gol il Padova, blucelesti scoperti, in area Bortolussi calcia rasoterra di poco a lato.

Al 26′ punizione per i biancorossi: Liguori calcio ma la palla non si abbassa a sufficienza. Ma, ancora da corner è il Lecco a rendersi maggiormente pericoloso al 30′, sempre Ilari (L) a colpire la palla ma, uno dei difensori centrali devia la palla sul palo alla sinistra di Fortin (P). Buona pressione del Lecco che affronta la capolista a viso aperto, 44′ ci prova anche Stanga (L), ma stringe troppo sul primo palo.

Un buon Lecco quello in campo al Rigamonti-Ceppi, soffre un po’ nei primi minuti ma Volpe prende le misure cercando di dare più densità tra le linee di difesa e centrocampo. Il nuovo modulo sfrutta bene le fasce per poter mettere dentro palloni interessanti, il Padova dopo lo slancio iniziale vive di fiammate senza rendersi troppo pericoloso dalle parti di Furlan.

Secondo Tempo

Nessun cambio in apertura di ripresa per i due allenatori. Al 51′ si mangia un gol fatto Ionita (L) che da solo in area calcia la palla in curva ospite. Un minuto dopo risponde il Padova con l’arpionata in area di Bortolussi (P) che anticipa Billong, manco trenta seconda dopo ancora gli ospiti sbagliano l’occassione del vataggio, questa volta con Liguori (P) che calcia di poco a lato.

Volpe prova a smuovere qualcosa in avanti inserendo Sipos per Galeandro al quindicesimo della ripresa. Il Lecco prende un gol beffa al 61′: tutto nasce da una punizione a favore per i blucelesti battuta a due Kritta (L) dovrebbe calciare ma si trova fra i piedi l’arbitro, palla persa e il Padova parte in ripartenza veloce che culmina con il gol di Liguori (P).

Il Padova cerca il raddoppio al 66′ ancora con Liguori (P), la palla esce alla sinistra di Furlan (L). Il Lecco perde anche la testa e al 68′ viene espulso Kritta per doppia ammonizione, la superiorità numerica si fa sentire e gli ospiti raddoppiano al 76′: bel cross dalla sinistra di Villa (P) per Bortolussi (P) che insacca facile di fronte a Furlan (L).

Al 77′, i blucelesti rischiano ancora in ripartenza ma, Furlan (L) compie un miracolo su Villa (P) che ha calciato a distanza ravvicinata. Ma, i blucelesti ci sono ancora e al 35′ sfiorano il gol con la capocciata di Sipos (L) su cross di Lepore (L), Fortin (L) la toglie dall’incrocio con un gran intervento.

Dopo un minuto ci prova Galeandro (L) che colpisce il palo sulla ribattuta Frigerio (L) la manda alta a tu per tu con Fortin (P). Finisce con rammarico per il Lecco che all’ 88′ prende il terzo gol: cross di Villa (P) da punizione esterna per la testa di Delli Carri (P) che buca la porta di Furlan (L).

Ripresa fortemente condizionata dalla scelte fatte dal direttore di gara Mirabella. Il Lecco dopo aver subito il primo gol e poi la seguente espulsione di Kritta ha perso il pallino del gioco e subito lo stra potere del Padova generato, solamente, dall’uomo in più.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Celjak, Billong, Stanga; Lepore, Di Gesù (28′ Frigerio), Ilari, Ionita, Kritta; Galeandro, Zuberek (60′ Sipos). All. Volpe

PADOVA (3-4-2-1): Fortin; Belli, Delli Carri, Perrotta; Kirwan, Crisetig Fusi, Villa; Russini (60′ Varas), Liguori (86′ Capelli); Bortolussi. All. Andreoletti

Marcatori: 61′ Liguori, 76′ Bortolussi, 88′ Delli Carri

Arbitro: Mirabella di Napoli assistito da Colaianini di Bari e Chiavaroli di Pescara, quarto uomo Galiffi di Alghero

Ammoniti: Stanga (L), Kritta (L), Billong (L), Ionita (L), Volpe (L)

Espulsi: Bongiorni (Vice-All. Lecco), Kritta (L)

Classifica

Padova 41

Vicenza 37

FeralpiSalò 31

Trento 29

Atalante U23 26

Alcione Milano 25

Lumezzane 25

Renate 24

Novara 21

Albinoleffe 21

Virtus Verona 20

Lecco 19

Giana Erminio 18

Arzignano 15

Caldiero Terme 15

Pro Patria 15

Pro Vercelli 15

Pergolettese 13

Union Clodiense 9

Triestina 6