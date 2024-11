Serie C. Volpe su Lecco-Padova: “La squadra non sbaglierà atteggiamento”

Al Rigamonti-Ceppi arriva la capolista Padova: calcio d’inizio alle 17.30

Volpe: “La prestazione di Gorgonzola mi mortifica, assolutamente da non ripetere”

LECCO – “Dopo la sconfitta di Gorgonzola, penso che quello che go visto io sia riduttivo, l’unica cosa che possiamo fare è dimostrare con i fatti quanto valiamo”. Questo il pensiero di mister Volpe nella conferenza stampa alla vigilia di Lecco-Padova che si giocherà domani, sabato 23 novembre, al Rigamonti-Ceppi alle 17:30.

“Dobbiamo dimostrare – ribadisce Volpe – a noi stessi sul rettangolo verde di non essere quelli di Gorgonzola. Sappiamo tutti che è stata una prestazione negativa sotto tutti i punti di vista. Chiaramente noi dobbiamo dare dei segnali delle risposte e possiamo farlo solo sul campo”.

Il tecnico campano spiega quello che deve essere l’atteggiamento del suo Lecco: “Ci siamo preparati bene. Penso che a nessuno interessi in quanti ci siamo allenati in questa settimana. Infatti, non importa perchè sono stra convinto che chiunque scenderà in campo domani darà il massimo. Inoltre, domani cercheremo di capire chi può farcela e chi non può farcela”.

“Noi stiamo cercando di intraprendere un percorso, chiaramente questo è un percorso che purtroppo richiede tempo perché qui c’è da ricostruire soprattutto una mentalità, con l’intento di rappresentare al meglio la nostra società e i nostri tifosi che sono sempre numerosi. Anche loro sicuramente non possono essere contenti di questi ultimi risultati ”

Gennaro Volpe approfondisce il tema dicendo: “Avere dei giocatori di personalità che possono supportare, non solo l’allenatore, ma anche i propri compagni in campo penso che siano un elemento imprescindibile in ogni in ogni squadra. È giusto dire che non è una questione di età, perchè leader lo si può diventare e non c’è non c’è un’età per poterlo fare. Personalità vuol dire giocare con coraggio, senza nessun tipo di paura e anche giocare con entusiasmo ed è quello che questa squadra ha bisogno di fare e ritrovare”.

Uno dei problemi del Lecco è la sterilità in attacco e il compito del tecnico è quello di trovare delle soluzioni: “Quando vivi un momento in cui non solo fai fatica a finalizzare, fai fatica anche a costruire. Come allenatore devo essere portato a trovare soluzioni giuste per mettere in condizioni la squadra di giocare al meglio”.

Volpe parla anche del momento delicato della squadra dal proprio punto di vista: “Stiamo continuando a lavorare tutti insieme. Io sono una persona che lavora sempre a testa bassa, dalla mattina alla sera ma non sempre può bastare. Però, da parte mia c’è grande forza di volontà, sono pronto a spaccarmi la testa pur di trovare le soluzioni giuste affinché il Lecco ritrovi la mentalità ideale.”

“Certo non è stato agevole subentrare facendo praticamente tre partite in 10 giorni perché il tempo di lavorare diventa poco. Però, ora, abbiamo avuto due settimane intere per poter comunque introdurre qualcosa di diverso soprattutto sul come affrontare le partite. Nel calcio ci vuole coraggio e personalità”.

Il mister ha parlato in riferimento alla conferenza stampa di inizio settimana tenuta da Francesco Aliberti dove è emerso il tema del calciomercato: “In questo momento l’ultima cosa che penso al mercato di gennaio perché è troppo lontano. Io mi concentro sui miei giocatori. Voglio dare risposte alla società attraverso i risultati. Ci sono ancora 5 partite che sono tante non c’è tempo di pensare al mercato”.

“Poi chiaramente essendo subentrato in corsa uno si adegua. Bisogna cercare di dare il vestito migliore alla squadra poi chiaramente sapete benissimo che la mia idea tattica può essere un’altra. Questo però non deve essere assolutamente una scusa o un alibi. Io mi sento una grossa responsabile addosso. La partita con la Giana mi mortifica, non solo come allenatore, ma proprio come persona perché il mio motto è il mio credo è completamente diverso da quello che ho visto a Gorgonzola”.

“Quindi – conclude Volpe – questo non dovrà più succedere e vi garantisco che domani non succederà perché domani faremo una grande prestazione. Poi il risultato ha mille variabili ma domani questa squadra, la mia squadra non sbaglierà atteggiamento, non sbaglierà prestazione”.