Calcio Lecco. Parla Francesco Aliberti: “Al mercato penseremo al momento giusto”

Dopo l’amara sconfitta con la Giana, la società ci mette la faccia con il vice presidente Francesco Aliberti

“Grave calo mentale di squadra. Rinnovi? A chi se lo merita”

LECCO – “Al mercato vogliamo pensarci il più tardi possibile, mancano ancora 5 partite. Al momento non stiamo ancora sondando nessuno: faremo le valutazioni del caso insieme al mister, ma più avanti”. Queste le prime parole del vice presidente della Calcio Lecco, Francesco Aliberti che ha parlato alla stampa a seguito di alcuni risultati non positivi, tra cui la sconfitta esterna contro la Giana Erminio.

Aliberti disamina il momento e la rosa bluceleste: “La rosa, secondo noi, è di grande valore in cui crediamo. Non vorremmo intervenire sul mercato però, faremo adeguate operazioni se serviranno. Sicuramente avendo cambiato allenatore ci saranno anche esigenze diverse dalla precedente guida tecnica, ma ne parleremo al momento giusto”

“Quello che vogliamo – continua il vice presidente – sono delle risposte concrete dai giocatori, soprattutto quelli con maggiore esperienza. Il calo è principalmente mentale, bisogna tornare a giocare senza paura ed essere coraggiosi anche nel provare anche la giocata.”

Per Aliberi il problema è, appunto, principalmente mentale: “Questi giocatori non hanno iniziato a giocare ieri, anzi alcuni hanno avuto esperienze di alto livello. Sono tutti dei professionisti ma devono trovare il modo per sbloccarsi. È, ora, il momento in cui i leader devono uscire, responsabilizzare sé stessi e il resto della squadra. Non credo più di tanto a figure professionali di questo tipo, tutto lo staff e anche noi siamo a disposizione per aiutarli a fare il loro lavoro nel migliore dei modi”.

Il dirigente conferma la fiducia nel proprio staff e in particolare in Minadeo: “Il direttore sportivo è assolutamente confermato e ha la nostra massima fiducia. Tutte le scelte sono state fatte di concerto con la società stesso. Rocco? l’anno scorso capocannoniere del girone, le disamine su di lui devono anche valutare che ha anche avuto poco spazio finora, anche se sta preformando sotto le aspettative”.

La società sta operando anche sotto il fronte rinnovi contrattuali come spiega Aliberti con chiarezza: “Rinnovi? A chi se lo merita. È giusto secondo noi premiare chi sta dando molto a questa squadra, mettendo in campo il 100%. Valuteremo nel corso della stagione chi e quando farne altri”.

Infine, il numero 2 della società ribadisce l’impegno totale della sua famiglia in questo progetto: “Il nostro impegno non è calato di una virgola, anche se non ci aspettavamo di cambiare subito allenatore. Inoltre, questa scelta non è stata una scelta economicamente fortunata. A prescindere dagli ultimi risultati, se facciamo un bilancio non siamo lontani da nostro obiettivo dichiarato: i play-off. Secondo noi questa squadra può arrivare ben oltre il decimo posto, bisogna lavorare fin da subito.”

“Se devo dare un voto, per adesso è sufficiente. Ma questa squadra può e deve dare molto di più. Noi – sottolinea Aliberti – siamo sempre aperti ad accogliere nuovi soci. Nel mese scorso c’è stato un forte interesse di un fondo americano che ha già operato nel mondo del calcio. Ci avevano dato una deadline al 25 ottobre ma, poi sono spariti. La Calcio Lecco è una realtà appetibile sotto vari aspetti, ma per il momento a metterci la faccia e i soldi siamo solo noi”.