Serie C. Nuovo fiasco del Lecco sconfitto 1-0 dalla Giana Erminio

Ennesima delusione in trasferta per il Lecco che cade anche sul campo della Giana Erminio

Decisivo il gol partita di Stuckler al 21′ del primo tempo

GORGONZOLA – Il Lecco non riesce a sfatare il tabù delle trasferte nelle quali sta incassando una sconfitta dietro l’altra, con quella di oggi sono cinque consecutive in Serie C. Al Comunale di Gorgonzola la Giana Erminio vince 1-0 sfruttando l’unica vera occasione della partita.

Buona la partenza dei blucelesti che, poi, vengono beffati dal gol di Stuckler al 21′. La squadra di Volpe reagisce a fatica e non riesce a costruire azioni pericolosi eccezion fatta per il palo preso dall’instancabile Frigerio. Nella ripresa i blucelesti gestiscono il possesso palla e cercano il gol del pareggio attaccando si, ma in maniera fin troppo prevedibile così che la difesa della Giana schierata contiene gli attacchi del Lecco.

Mister Volpe conferma Furlan tra i pali, in difesa esordio dal primo minuto per Billong al fianco di Battistini, esterni bassi Lepore e Kritta. A centrocampo Di Gesù al posto di Ionita affiancato da Frigerio e Galli. Sulla trequarti riposa Tordini e chance dall’inizio per Mendoza dietro le due punte Sipos e Galeando.

I padroni di casa si schierano con un 3-5-2 con Mangiapoco in porta alle spalle della difesa a tre composta da Previtali, Ferri e Colombara. I cinque di centrocampo sono Caferri, Marotta, Nichetti, Pinto e Lamesta. La coppia in avanti è formata da Stuckler e Montipò.

Cronaca

Primi minuti di studio da parte di entrambe le formazioni in campo al Comunale di Gorgonzola. Si vede inizialmente il Lecco, al 7′, con il cross di Galli (L) dalla destra per Sipos (L) che mette fuori colpendo di tacco in area piccola. Mentre, per la Giana il primo tentativo arriva al 15′ con il tiro da fuori di Stucker (G).

La partita si sblocca al 21′ a favore dei padroni casa: su calcio d’angolo Furlan (L) compie un miracolo sul colpo di testa di Previtali (G), ma sulla ribattuta Stuckler (G), completamente libero, insacca la rete del vantaggio. I blucelesti faticano a reagire: poche idee in avanti.

Si sveglia, però, il Lecco al 28′ quando Frigerio (L) colpisce il palo in spaccata in area piccola sul bel cross di Kritta (L) dalla sinistra. È la squadra di Volpe a fare la partita, ma si perde oltre la linea dei 25 metri contro una Giana chiusa stretta in difesa.

Primo tempo privo di grandi emozioni a parte il gol e il tentativo di Frigerio. Bisogna correggere subito il tiro nell’undici lecchese, provando magari ad inserire Tordini per dare ritmo e soluzioni in avanti. La Giana, invece, dopo il gol si è chiusa dietro disinnescando con ordine le flebili avanzate del Lecco.

Secondo Tempo

Cambio in apertura di ripresa per Volpe che inserisce Ilari al posto di Galli. La prima occasione è proprio per il Lecco grazie ad una bella discesa sulla fascia di Kritta (L) che mette in mezzo per Sipos (L) che manca si poco la porta difesa da Mangiapoco (G). Da segnalare una visibilità sempre più ridotta al Comunale causa nebbia però si continua a giocare.

Al 56′ ci prova anche Galeandro (L) che con caparbietà insegue la palla e prova ad indirizzarla senza la porta ma senza riuscirci. Il tecnico bluceleste inserisce altri due uomini d’attacco per trovare almeno il gol del pareggio: al 71′ dentro Rocco e Tordini per Galeandro e Frigerio.

Il Lecco si riversa in avanti negli ultimi quindici minuti di gara, gli avversari, come nel primo tempo si difendono bene, lasciando pochi spazi di manovra ai blucelesti. La Giana si rivede in attacco al 82′ con il solito Stuckler (G) che in solitaria sfida tutta la difesa del Lecco ma senza successo. Al 87′, nuovo tentativo dei padroni di casa: Stuckler (B) lotta contro Battistini (L) al limite dell’area e lascia partire un bel tiro su cui Furlan (L) ci mette una pezza.

Il Lecco sembra essere ricaduto nel baratro e la spinta giunta dopo il cambio allenatore già esaurita. Infatti, la squadra di Volpe aveva proposto più gioco sia nella prima che nella seconda partita della nuova gestione, contro Alcione e Vicenza, rispetto alle ultime due gare giocate senza quella grinta necessaria a portare a casa una vittoria. Inoltre, sabato al Rigamonti-Ceppi arriva la capolista Padova che vuole continuare la corsa in solitaria in testa al campionato, blucelesti avvisati.

Tabellino

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Previtali; Ferri, Colombara; Caferri, Marotta, Nichetti, Pinto (74′ Scaringi), Lamesta; Stuckler, Montipò (61′ Ballabio). All. Chiappella

LECCO (4-3-1-2):Furlan; Lepore (80 Louakima), Billong, Battistini, Kritta; Di Gesù, Galli (46′ Ilari), Frigerio (72′ Tordini); Mendoza; Sipos, Galeandro (72′ Rocco). All. Volpe

Marcatori: 21′ Stuckler (G)

Arbitro: Nigro di Prato coadiuvato da Fabrizi di Frosinone e Esposito di Pescara; quarto ufficiale Frazza di Schio.

Ammoniti: Mendoza (L), Caferri (G), Ilari (L), Battistini (L)

Espulsi