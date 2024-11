Slalom FIS al Diavolezza: podio per Luca Bianchi (SC Lecco) nella seconda giornata

Ottima prestazione d’esordio per il portacolori in forza allo Sci Club Lecco che nella seconda gara un programma ha messo il piede sul podio

DIAVOLEZZA – Debutto brillante per Luca Bianchi portacolori dello Sci Club Lecco, che si è distinto nella due giorni di Slalom FIS sulle piste svizzere del Diavolezza.

Dopo un avvio difficile nella prima gara, dove un’uscita nella seconda manche ha compromesso il risultato e lasciato il successo all’atleta di casa Nick Spoerri, la seconda giornata ha visto un cambio di passo.

Bianchi ha messo in pista due manche impeccabili, conquistando un meritatissimo terzo posto con il tempo complessivo di 1’24″23. La competizione è stata dominata dagli svizzeri, con Leo Monnier secondo in 1’24″12 e il vincitore Luca Herrmann, primo in 1’23″60.

Un risultato che premia la determinazione e la capacità di reagire dell’atleta italiano, protagonista di una gara che segna positivamente l’inizio della sua stagione.