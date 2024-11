Trofeo Lanfritto-Maggioni, Atletica Oggiono ’87 seconda dietro al Lieto Colle

Ben sette le società lecchesi nelle prime dieci posizioni

Domenica mattina, a Villa Guardia, atleti in gara nella 5^ prova

VILLA GUARDIA (CO) – Una bella giornata, domenica a Villa Guardia (CO), con la 5^ prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni. Ben 361 atleti dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, 25 società. Fuori punteggio i più piccoli Esordienti 5/8 (oltre 150 piccoli) e gli Assoluti (84 atleti dagli Allievi fino ai Master).

Stravince il Lieto Colle con ben 937 punti, al secondo posto l’Atletica ’87 Oggiono con 665 punti, al terzo posto il Gs Bernatese con 660 punti. Bene le altre società lecchesi, al 4° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 548 punti, al 5° posto Premana con 471 punti, al 6° posto Cs Cortenova con 435 punti, al 7° posto Atletica Cassago con 352 punti, all’8° posto Team Pasturo con 323 punti, a chiudere la top ten Merate Atletica Promoline con 304 punti.

Due vittorie per i nostri con Maissara Iwena (Cs Cortenova) tra le Ragazze e Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Cadette. Al secondo posto Chiara Arrigoni (Cs Cortenova) tra le Ragazze, Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) per i Cadetti. Al terzo posto Giulia Straniero (Atl 87 Oggiono) e Nicolò Mandelli (Team Pasturo) tra gli Esordienti, Filippo Mandelli (Team Pasturo) tra i Ragazzi, Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Cadette e Lorenzo Guido (Team Pasturo) tra i Cadetti.

Marta Crippa e Andrea Casati vincono la gara Assoluta nel cross corto. Francesco Gianola e Gaia Rigamonti vincono tra gli Allievi

Nel cross corto Assoluti a vincere è stata Marta Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), Andrea Casati (Merate Atletica Promoline) vince il cross maschile. Tra gli Allieve/i vincono Gaia Rigamonti (Cs Virtus Calco) e Francesco Gianola (Premana).

Domenica prossima 6^ e penultima tappa

Domenica prossima, organizzata dal Lieto Colle a Col Verde, la 6^ tappa del Trofeo Lanfritto Maggioni. In gara dagli Esordienti fino ai Cadetti, fuori punteggio gli Esordienti 5/8 e dagli Allievi in su. La gara è valida anche per il Campionato Provinciale di corsa campestre, dai Ragazzi fino ai Master.

Tutti i vincitori a Villa Guardia e i lecchesi nella top ten

Esordienti f/m

1^ Isabel Verzotti (Ag Comense), 3^ Giulia Straniero (Atl 87 Oggiono), 4^ Ginevra Papa (Atl Cassago), 6^ Nicole Barzaghi (Atl Cassago), 7^ Maria Baruffaldi (Premana), 10^ Martina Martina (Atl Cassago). 1° Teodor Prilipceanu (Ag Comense), 3° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 4° Marcello Saini (Up Missaglia), 8° Simone Bergamini (Team Pasturo), 10° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia). Ragazze/i

1^ Maissara Iwena (Cs Cortenova), 2^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 5^ Chiara Panzeri (Arl 87 Oggiono), 9^ Matilde Spano (Cs Cortenova) 1° Mattia Basso (Lieto Colle), 3° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 8° Tristan Lamperti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova). Cadette/i

1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Nina Gianola (Premana), 6^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 9^ Elisa Tumbiolo (Up Missaglia).

1° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 2° Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Leonardo Guido (Team Pasturo), 4° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Daniele Arlati (Merate Atl Promoline, 6° Nicola Spano (Cs Cortenova), 7° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 8° Marco Fazzini (Premana).

Le gare degli Assoluti, i primi 10 classificati

Femminile

1^ Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Dedorah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 3^ Giada Scalzo (Gs Villa Guardia), 4^ Irene Badà (Gs Bernatese), 5^ Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco), 6^ Giulia Tarasco (Atl Arcisate), 7^ Martina Sartori (Atl Mariano Comense), 8^ Elisa Pozzoni (Pol Libertas Cernuschese), 9^ Tatiana Sala (Gs Villa Guardia), 10^ Anna Carozzi (Team Pasturo). Maschile

1° Andrea Casati (Merate Atl Promoline), 2° Francesco Gianola (Premana), 3° Jacopo Chicco (Gs Bernatese), 4° Luca Olivieri (Atl Mariano Comense), 5° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Manuel Molteni (Gs Villa Guardia), 7° Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Andrea Minotti (Atl Mariano Comense), 9° Giovanni Patriarca (Zerotriuno Triathlon), 10° Carlo Colombo (Atl Rovellasca).