Lecco verso il ritiro di Saint-Vincent: Foschi riunisce lo staff

Lo staff del Lecco dà al via alla stagione in Serie B

Foschi già al lavoro in città: domani raduno della squadra

LECCO – Il Lecco dopo aver appreso il calendario della stagione in Serie BKT 2023/24 in cui affronterà il Pisa alla prima giornata formazione guidata del neo tecnico Alberto Aquilani, il 19 agosto, si appresta ad iniziare la preparazione atletica tra le montagne della Valle d’Aosta, esattamente a Saint-Vincent.

Giovedì 13 luglio lo staff tecnico bluceleste, capitanato dall’allenatore Luciano Foschi e dal vice Andrea Malgrati, confermati alla guida della squadra lariana, si ritrova al Rigamonti-Ceppi, per programmare l’inizio della preparazione atletica in vista del grande ritorno in Serie B a 50 anni dall’ultima volta.

Venerdì 14 luglio al pomeriggio, la formazione bluceleste si ritroverà in città e darà il via agli allenamenti che dovrebbero essere guidati all’ex preparatore del Pordenone, Luigi Posenato, che sostituisce Diego Scirea.

Domenica, 16 luglio, i ragazzi di mister Foschi inizieranno il ritiro presso la località alpina della Valle d’Aosta che accoglierà i lariani sino al 30 luglio. A soli 2 km di distanza dai blucelesti, a Châtillon, ci sarà anche un’altra prestigiosa squadra con cui il Lecco potrebbe disputare un’amichevole per valutare lo stato di forma dei suoi giocatori: il Cagliari di Claudio Ranieri, neo promosso in Serie A.

Già in programma per il 2 agosto invece la partita a Presezzo con il Tritium Calcio, team di Trezzo sull’Adda, neo promosso in Serie D, conferma annunciata dalla stessa squadra milanese sulla propria pagina Instagram. Mentre, il primo match ufficiale del Lecco sarà il turno preliminare di Coppa Italia, il 6 agosto contro il Crotone, fuori casa, in attesa della partenza della Serie B nella seconda metà di agosto.