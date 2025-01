Tennistavolo Abbadia Lariana sfiora la vittoria contro la capolista TT Omnia

La squadra lariana chiude con un 3-4 amaro nella prima giornata di ritorno dei campionati regionali di tennistavolo

ABBADIA LARIANA – Nella Serie C2 Regionale di tennistavolo, l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana ha sfiorato l’impresa contro la capolista TT Omnia di Gorla Minore (VA), concludendo l’incontro casalingo con un punteggio di 3-4. Nonostante i due punti conquistati da Luca Pasini e quello di Giovanni Villa, la squadra lariana non è riuscita a superare la forte compagine varesina. La squadra avrà ora due ulteriori partite in casa per cercare di migliorare la propria posizione in classifica, in un campionato reso difficile da alcuni infortuni tra i giocatori.

Nel girone Lecco/Sondrio della Serie D3, la squadra “A” di Abbadia ha ottenuto una vittoria convincente contro il Morbegno, con un punteggio di 5-2. I successi nei singoli di Paolo Fumagalli, suo figlio Loris e Alberto Spagnolo, insieme alla vittoria nel doppio di Fumagalli e Spagnolo, hanno permesso alla squadra di superare il Morbegno in classifica, posizionandosi al terzo posto.

La squadra “B” dell’Abbadia, invece, ha vissuto una giornata sfortunata, perdendo di misura per 3-4 contro il TT Valmadrera “blu”. I punti di Enzo Camarilla, in doppio con Federico Rigamonti, e i successi nei singoli di Luca Sacco e Manuel Paduano non sono stati sufficienti per portare a casa la vittoria.

Il prossimo appuntamento vedrà le due formazioni di Abbadia sfidarsi in un derby infrasettimanale, che si terrà mercoledì 15 gennaio. L’incontro, previsto per le ore 21 presso la palestra di via della Quadra, sarà giocato entro la seconda giornata di campionato, che si svolgerà nel prossimo weekend.