Casatenovo, 33ª Marathon Bike della Brianza: iniziato il conto alla rovescia

Alla Fiera Zootecnica di San Gaetano è stata presentata la manifestazione nazionale di mountain bike in programma domenica 15 settembre

Nel ricco programma delle ruote grasse, il sabato, oltre la Marathon Gravel anche la Marathon Kid’s per i giovanissimi

CASATENOVO – A poco più di un mese dalla sua 33ª edizione, la Marathon bike della Brianza ha iniziato il suo count-down, con l’appuntamento casalingo di presentazione in cui il Bike Action Team Galgiana ha illustrato i dettagli. Sabato 14 settembre, ma soprattutto domenica 15, per la storica manifestazione di Casatenovo, sarà un’altra occasione di sport e divertimento che quest’anno confermerà la formula delle ultime edizioni e delle iniziative collaterali.

Sarà ancora unica la distanza della Marathon bike della Brianza, che si terrà sui tradizionali 49 Km con 1.200 metri di dislivello, sia nella versione competitiva, valida per i circuiti Trek Zerowind MTB Challenge e Coppa Lombardia MTB, che in quella non agonistica, proprio quest’ultima sarà dedicata a chi vuole pedalare senza la ricerca della prestazione immergendosi nel verde delle colline brianzole.

La Marathon bike della Brianza è un evento che incarna la passione per il ciclismo e l’amore per il territorio brianzolo, e anche in questa edizione proporrà il suo percorso spettacolare che attraversa il Parco di Montevecchia e della Valle de Curone, aggiornato con alcune interessanti varianti, perfette per chi desidera una prova impegnativa e ideale per i cicloturisti che vogliono godersi l’aspetto tecnico in modo più rilassato.

85 Km e 55 Km: sono queste le coordinate della (doppia) Marathon Gravel, una manifestazione ciclistica non competitiva senza cronometraggio, una avventura all’insegna del divertimento e della scoperta del territorio di quattro Parchi Brianzoli: Parco di Montevecchia e della Valle de Curone, Parco Adda Nord, Parco dei Colli Briantei, Parco Valle del Lambro. L’evento gravel in programma sabato 14 settembre alla vigilia della MARATHON BIKE della Brianza vedrà due distanze rivisitate rispetto all’edizione zero del 2023, un mix di asfalto e sterrato che permette di esplorare una buona parte del territorio brianzolo della Brianza lecchese, dal fiume Adda, alle colline di Montevecchia, fino alle prime colline della Brianza, lontani dal traffico.

Le istituzioni rappresentate da Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo, hanno espresso l’apprezzamento per i grandi sforzi degli organizzatori e l’entusiastico sostegno alle iniziative sportive del Bike Action Team Galgiana che è riuscito oltre alla Marathon bike della Brianza a realizzare l’esempio perfetto dello sport come strumento per mettere insieme le persone e fare rete pensando alla comunità.

Si tratta del gruppo di cammino serale sui sentieri dei boschi di Casatenovo e del rinnovato l’impegno con la Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) che si svolgerà a Lecco il prossimo 20 settembre. Un grande evento corale di solidarietà che si svolgerà in oltre 40 città italiane per aiutare la ricerca e finanziare i progetti della LILT, in particolare nel territorio, l’ospedale Mandic di Merate con il reparto di cure palliative pediatriche a cura della Dott. Francesca Cortinovis.

Inizia così la il lungo viaggio verso la Marathon bike della Brianza 2024: le iscrizioni sono aperte e ci sono anche novità in arrivo con un unico traguardo da raggiungere correndo l’uno a fianco dell’altro, insieme.