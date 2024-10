Eccellenza. Faticano le due lecchesi: raccoglie un punto la Luciano Manara

Pareggio senza reti per la Luciano Manara contro la Colognese

Perde 2-1 l’Olginatese contro l’FC Milanase

OLGINATE/BARZANÒ – Faticano le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza 24/25, infatti oggi la Luciano Manara ha raccolto uno sterile 0-0 contro la Colognese, e nel recupero di giovedì sera contro il Ponte Sen Pietro non ha migliorato il parziale di 1-0 per i bergamaschi.

Commenta la gara odierna il mister Davide Castagna: “Oggi partita di sacrificio su un campo difficile, abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a trovare la porta, così come loro che non hanno avuto delle grandi opportunità per sbloccarla. In questo inizio campionato paghiamo lo scotto dei tanti infortuni, ogni partita devo mettere in campo una formazione diversa.”

“Per questo mi rammarica che non abbiamo ancora trovato una vera identità di squadra perchè non ci sono mai gli stessi 11 dall’inizio. Però, sono contento dei ragazzi che stanno mettendo in campo tanta generosità dando tutto, riguardo il mercato vedremo con la società se vorrà intervenire per dar man forte alla squadra”.

Mentre, nuova sconfitta per l’Olginatese che perde 2-1 sul campo dell’FC Milanese. La formazione di Manuele Sorti sembra aver perso lo sprint di appena un mese fa, ma questa sconfitta è molto diversa da quella di settimana scorsa come racconta Fabio Galbusera, direttore generale dei bianconeri: “Oggi abbiamo reagito giocando bene nel primo tempo in cui siamo passati in vantaggio con Lizzola”.

“Mentre, nella ripresa ci siamo abbassati troppo e loro hanno portato maggiore pressione in avanti. Hanno pareggiato con un rigore che c’era e con uno schema su punizione dalla trequarti, il loro attaccante ha fatto una mezza rovesciata e messo la palla in rete. Dobbiamo metterci maggiore attenzione, adesso iniziamo un mini ciclo di 3 partite in casa in cui dobbiamo fare più punti possibile per rialzarci dall’attuale ultimo posto, condiviso.”