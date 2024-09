Eccellenza. Pareggia la Luciano Manara, sconfitta per l’Olginatese

La Luciano Manara rimonta e trova il pareggio contro la Trevigliese

Seconda sconfitta consecutiva per l’Olginatese: 2-1 contro la Colognese

OLGINATE/BARZANÒ – Giornata difficile per le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza 24/25. Infatti, si è raccolto solo un punto per merito della Luciano Manara che ha riagguantato la partita contro la Trevigliese. I bergamaschi erano in vantaggio di 2 reti a zero ma nella ripresa grazie alle sostituzioni, i biancoazzurri hanno pareggiato il match.

Racconta la partita odierna il team manager della Luciano Manara, Mauro Fumagalli: “Nel primo tempo loro hanno giocato bene, meglio di noi, ed ad inizio ripresa abbiamo subito il raddoppio. Però, non abbiamo mollato e il mister ha fatto i cambi giusti inserendo due punte centrali”.

“Abbiamo iniziato, perciò, a spingere di più e sono arrivati i gol. Il primo di Melzi che ha fatto il 2-1 con un gran tiro di sinistro e quello del pareggio con Kabori che ha messo dentro la ribattuta dopo che Losa aveva preso la traversa. Dobbiamo continuare così, giovedì recupereremo la partita sospesa per maltempo contro il Ponte San Pietro”.

Cade male, invece, l’Olginatese che probabilmente ha affrontato la gara contro la Colognese, gara finita col risultato di 2-1 per gli ospiti, con troppa leggerezza come sostiene il direttore generale Fabio Galbusera: “Oggi abbiamo fatto una pessima prestazione al contrario di quella di settimana scorsa in cui si avevamo perso sì ma avevamo messo in campo tanta grinta”.

“Oggi una sconfitta meritata, non abbiamo visto palla e, a parte il gol al 90′ di Del Grosso, non siamo stati affatto pericolosi. Mi auguro che sia solo una domenica no e che possiamo andare avanti col percorso intrapreso finora. Anche alcune scelte del mister non sono state felici, ora però pensiamo alla prossima riflettendo sugli errori commessi”.