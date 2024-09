Eccellenza. La Luciano Manara torna alla vittoria in campionato

La Luciano Manara vince 2-1 contro la Cisanese

Prima sconfitta in campionato per l’Olginatese

OLGINATE/BARZANÒ – Arrivato il primo successo nel campionato d’Eccellenza della Luciano Manara. La formazione di Barzanò ha sofferto ma ha vinto grazie ad un euro gol di Puricelli. Mentre, l’altra formazione lecchese l’Olginatese imbatte nella prima sconfitta in categoria perdendo 1-0 contro la Trevigliese.

Commenta la vittoria Mauro Fumagalli, team manager dei biancazzurri: “Siamo tornati a vincere e ne siamo contenti. È stata una partita combattuta in cui abbiamo messo in campo tanta grinta. Inizialmente siamo andati noi in vantaggio con Losa su calcio d’angolo, poi ci hanno ripresi nel secondo tempo ma, Puricelli ha segnato un gol fantastico mettendola all’incrocio che ci ha regalato i tre punti”.

Diverse sensazioni quelle del direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera, ma da cui traspare una nota di fiducia per il gioco espresso dalla squadra nonostante la sconfitta odierna: “Abbiamo fatto una bella prestazione dopo un primo tempo in cui si sono equivalse le squadre in campo e dalle poche emozioni”.

“Nella ripresa, infatti, abbiamo preso due traverse e un palo siamo stati sfortunati, poi nel finale abbiamo commesso un fallo da rigore ed così è finita. C’è un po’ di amarezza per la sconfitta ma sono fiducioso vedo una squadra grintosa, molto diversa da quella dell’anno scorso. Dobbiamo continuare con questo carattere e voglia di vincere.”