Eccellenza. La Luciano Manara riparte dai propri giovani

La formazione di Barzanò è pronta ad iniziare la stagione in Eccellenza e in Coppa Italia

Il nuovo mister sarà Davide Castagna, l’ex Toro bluceleste

BARZANÒ – Dopo l’ottima annata passata in cui la Luciano Manara è arrivata seconda in Promozione, dietro solo l’indomabile Mariano Comense, e la grande vittoria della Coppa Italia che le è valsa la passaggio di categoria, la formazione lecchese riparte dal Girone B di Eccellenza e dai suoi giovani.

La società vuole infatti valorizzare i propri ragazzi e lo farà anche grazie ad un nuovo mister, al posto di Ivan Iotti, a guidare i biancoazzurri sarà Davide Castagna. L’ex attaccante del Lecco è esordiente nella categoria ma non alla panchina. Difatti, l’anno scorso ha allenato la Pontelambrese in Promozione e con i comaschi ha raggiunto la semifinale playoff del girone.

La dirigenza, inoltre, da maggio in poi ha portato avanti una buona campagna acquisti improntata all’inclusione dei giovani in prima squadra. Infatti, sono stati promossi diversi talenti delle proprie giovanili a partire da: Nicolò Pavarini, centrocampista classe 2005 e Hamza Kabori, mezzala classe 2006.

Oltre a Federico Fumagalli, mezzala del ’06, Loris Pontiggia attaccante classe 2007, Riccardo Crotti e Giovanni Negri entrambi difensori classe 2006. La società ha anche confermato e rinnovato i contratti dei giocatori che hanno contribuito alla conquista la nuova categoria quali: Riccardo Melzi, Mattia Cisternino, Alessandro Odone, Cristian Castoldi, Luca Valsecchi, il capitano Luca de Lisio, Matteo Bovis e Gregorio Manzoni.

In questi mesi di mercato ci sono stati anche diversi i ritorni in casa biancoazzurra come quello dell’attaccante Daniele Conti e Riccardo Losa. Giunti a Barzanò per sostituire due pilastri dell’attacco della Manara: Michele Cesana e Salvatore Catta, quest’ultimo ex capocannoniere di Promozione 23/24.

Altri arrivi importanti sono quelli di Roberto Sala, Alessio Schingo e Nicolò Morganti, tutti ragazzi classe 2001. Con l’ottima campagna acquisti e l’operazione interna volta alla valorizzazione dei propri giovani la Luciano Manara vuole essere una delle protagoniste nella nuova categoria.

Inoltre, le diverse amichevoli estive hanno formato la squadra a livello tattico sotto la guida del nuovo tecnico che è ora più che mai pronto ad iniziare la stagione regolare. A partire dal match di questa sera quando ci sarà il primo incontro ufficiale. Alle 21:00 infatti la squadra di Castagna si scontrerà con l’Ispra Calcio nel primo turno di Coppa Italia.