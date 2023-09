Minimoto: il calchese Alessandro Lora superlativo alla tappa di Ortona

Il giovanissimo campione di minimoto Alessandro Lora è in corsa per il titolo italiano

Doppietta in gara 1 e gara 2 sul circuito internazionale d’Abruzzo per la promessa brianzola del motociclismo

CALCO – Prestazione da incorniciare sul circuito di Ortona per il campione di minimoto Alessandro Lora, conosciuto nell’ambiente motociclistico con il soprannome di Alegas48. Il giovanissimo pilota calchese ha infatti conquistato un secondo posto sabato e due primi posto, domenica, nella quarta tappa del Campionato italiano Velocità, categoria Junior C.

Un risultato superlativo grazie al quale il talentuoso pilota in erba ha guadagnato numerosi punti in classifica posizionandosi al secondo posto con una partita, quella dell’attribuzione del titolo di campione italiano, ancora perfettamente aperta quando manca una tappa alla conclusione del campionato.

“Siamo arrivati ad Ortona venerdì iniziando a effettuare le prove libere in vista della Sprint Race di sabato, una novità introdotta dalla federazione sulla scia di quanto proposto nella moto Gp – racconta con orgoglio il papà Marco – . Ale è riuscito a partire al secondo posto e ha battagliato fino all’ultima curva, arrivando secondo dietro al vincitore di un decimo”.

Domenica la Gara 1 era iniziata subito bene per Lora, ma la gara è stata sospesa dopo i primissimi giri a causa d una caduta rovinosa di un pilota che ha portato il direttore di gara a sventolare la bandiera rossa e ridare il via alla competizione.

In un’escalation di emozioni, Alessandro è riuscito a tenere testa al suo inseguitore, bissando la vittoria in gara 2 con una prestazione impeccabile.

“Grazie all’ottimo risultato in Abruzzo, Marco è ancora in lotta per il titolo italiano giocando il tutto e per tutto a Iesolo a metà ottobre”.