Moto, Alessandro Lora è terzo a Modena nel Civ junior: “Un podio che fa morale”

Alessandro Lora, giovane promessa del motociclismo, socio del Moto Club Merate, è settimo in classifica generale

AleGas48 è salito sul podio domenica scorsa all’autodromo di Modena

CALCO – “Un podio che fa morale”. Commenta così papà Marco l’ottimo risultato ottenuto dal suo Alessandro domenica a Modena durante la terza tappa del Civ, campionato italiano velocità, categoria junior.

Settimo in campionato a una manciata di punti dal terzo, AleGas48, questo il nick name dello sportivo calchese, socio del Moto club Merate, non ha deluso le aspettative con la nuova moto allestita dal team FRT by M&M nel corso della gara andata in scena all’autodromo di Modena.

Dopo le prove libere di venerdì e sabato mattina, Alessandro ha ingranato la marcia giusta nella gara 2, dopo che la gara 1 era stata sospesa a causa di un forte acquazzone. “E’ entrato in pista convinto e agguerrito – rimarca papà Marco -. Fino a quattro giri dalla fine ha battagliato intorno alla settima posizione, poi ha iniziato la rimonta che l’ha portato a essere il secondo al penultimo giro e terzo poi al traguardo a pochi millesimi dal secondo. Un risultato importantissimo visto che Ale ha centrato, ancora una volta, il podio e grazie al quale ora la classifica generale si è accorciata”.

Prossima gara tra due settimane nel circuito di Aprilia nel Lazio.