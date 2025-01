Promozione. Il Rovagnate s’aggiudica il derby contro il Calolziocorte

Vittorie per Colico Derviese, GrentArcadia e Rovagnate

Civate sconfitto 3-0 contro il Lissone; secondo derby consecutivo perso dal Calolziocorte

ROVAGNATE – Nella 20° giornata del campionato di Promozione 24/25 ci sono state delle entusiasmanti vittorie per le formazione lecchesi. Partendo dall’1-0 della Colico Derviese che si aggiudica lo scontro diretto contro il Castello Città di Cantù grazie al gol di Conconi al 36′ del secondo tempo.

Una gara ben gestita nel primo tempo dalla formazione di Battistini, ma senza pungere. Al 20′, tentativo di Fall da fuori si spegne sul fondo; al 23′ chance per Maffezzini con una bella girata in area messa però in angolo dalla difesa avversaria. Al 36′, il gran tiro di Rios da fuori esce di poco.

Secondo tempo ancora a tinte gialloblu, grande occasione arriva al 34′ con il tentativo in area di Maffezzini che da solo non riesce a dare la giusta forza al pallone. Ma, soli due minuti arriva l’agognata rete del vantaggio con Conconi che raccoglie in area il cross di Salvadori e con una mezza rovesciata regala tre punti ai suoi.

Ottima vittoria anche per il GrentArcadia che torna al successo contro la Pontelambrese vincendo per 2-1. La squadra di Dolzago andata in vantaggio con Ghezzi al 30′ del primo tempo, si è fatta raggiungere al 60′, ma non ha mollato e cercato il successo fino all’ultimo ed è arrivato grazie alla rete di Esposito al 90′.

Tre punti anche per il Rovagnate che conquista il derby contro il Calolziocorte, partita finita col risultato di 2-1. Commenta la gara il team manager dei biancorossi, Riccardo Brenna: “Siamo contenti di questa vittoria che è stata pienamente meritata perchè abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Abbiamo segnato con Marocco al 32′ nel primo tempo e poi con Dorato all’53’ del secondo.”

“Poi loro hanno accorciato le distanze al 60′ con Resnati sul loro unico tiro in porta. Poteva finire con un margine più ampio perchè abbiamo sbagliato quattro occasioni a tu per tu col portiere. Siamo contenti perchè questa vittoria ci permette di sorpassare proprio il Calolzio in classifica e ci da fiducia”.

Infine, il Civate cade 3-0 fuori casa contro la seconda della classe il Lissone. I padroni di casa hanno siglato due reti nel giro di 4 minuti: al 17′ e al 21′ rispettivamente con Meggiarin e Fossati. Nella ripresa i biancoverdi hanno dominato la gara ma senza trovare la rete per accorciare le distanze così gli avversari hanno colpito ancora nel finale con Catta.