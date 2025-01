Promozione. La Colico Derviese vince il derby col Calolziocorte

La Colico Derviese s’impone 3-1 sulla squadra di Perego

Il Rovagnate pareggia 1-1 col Biassono, perdono Civate e GrentArcadia

COLICO – Giornata di risultati alterni per le squadre lecchesi impegnate nel Girone B di Promozione. L’unica vittoria è stata conquistata dalla Colico Derviese di mister Danilo Battistini che ha vinto 3-1 contro il Calolziocorte di Daniele Perego.

Commenta la vittoria odierna il tecnico Battistini: “Una vittoria meritata, già nel primo tempo eravamo 3-0. Abbiamo segnato con Fall, Crimella e Farina e giocato un buon calcio. Nella ripresa ci siamo coperti di più e loro hanno segnato sfruttando una nostra disattenzione”.

“Siamo contenti del risultato e della prestazione dei ragazzi. Siamo in una buona posizione di classifica essendo tre punti dai play-off, dobbiamo vincere anche gli scontri diretti e giocarci tutto partita dopo partita”.

Il Rovagnate, invece, ha pareggiato 1-1 contro Biassono in trasferta, in rete per il lecchesi Dorato mentre, per i padroni di casa Polledri. Il Vis Nova Giussano, invece, si impone 2-1 contro il GrentArcadia grazie alle reti di Morotti e Innocenti.

Il Civate, dopo essersi assicurato il derby recuperato in settimana col Rovagnate, ha perso in casa 2-0 con l’Ardita Cittadella. Racconta la gara il presidente Marco Secomandi: “La partita si è bloccata al 11′ con la rete del loro capitano, Mangeruca, che entrato in area ha lasciato partire un bel tiro alla sinistra del nostro portiere. Noi buon possesso palla ma senza essere concludenti anche perchè eravamo senza punte di ruolo”.

“Nella ripresa, al 66′, palla lunga sull’attaccante Manfrin che benché in fuorigioco ha realizzato la rete del 0-2. Noi abbiamo avuto alcune chance ma senza pungere. Merito dell’avversario nel aver saputo gestire in modo migliore l’intera gara adattandosi ad un campo pesante”.