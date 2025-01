Promozione. Ottimo pareggio del Calolziocorte contro il Seregno

Pareggio senza reti per il Calolziocorte, perdono sia GrentArcadia che Colico Derviese

Rinviato il derby tra Civate e Rovagnate per impraticabilità del campo, ma le squadre volevano giocare

CALOLZIOCORTE – Bilancio di giornata, la prima di ritorno, negativo per le formazioni lecchesi impegnate in Promozione. Infatti, l’unica a portare a casa punti è il Calolziocorte di mister Daniele Perego che conquista un punto che vale oro contro il Seregno, seconda forza del campionato.

La squadra amaranto ha pareggiato 0-0 contro l’undici brianzolo tenendogli testa senza rinunciare ad attaccare come racconta il ds Max Colombo: “Un buon pareggio, siamo contenti perchè è arrivato contro una formazione forte. I giocatori hanno subito un po’ il loro strapotere fisico nel primo parziale. Però, nel secondo siamo venuti fuori noi e li abbiamo messi in difficoltà”.

“Abbiamo fatto un ottimo percorso di risalita dall’ottava giornata in poi, ora siamo a metà classifica a pochi punti dalla zona play-off. Dovremo stare comunque concentrati ogni partita per raggiungere il nostro obiettivo che è, in primis, la salvezza. Oggi il migliore dei nostri è stato il nostro portiere Barbieri che è stato decisivo in diverse occasioni”.

Inizia con qualche rammarico il GrentArcadia che perde 1-0 in casa contro la Concorezzese. Una partita equilibrata in cui i lecchesi hanno sprecato diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Poi è arrivato il gol del difensore Noah Grandi a decidere una partita che altrimenti non si sarebbe sbloccata.

Cade anche la Colico Derviese che perde, anch’essa tra le mura amiche, contro il Biassono per 2-1. Un peccato perchè la gara era stata sbloccata al 13′ dal gol di Raba a seguito di un batti e ribatti in area di rigore, ma poi i brianzoli hanno trovato il pareggio al 29′ con un innocuo tiro dal limite di Zhuja che è sfuggito di mano al portiere gialloblu.

Nella ripresa si è ripartiti dall’1-1, una buona intensità nei primi minuti da parte degli ospiti mentre, i padroni di casa hanno lasciano troppi spazi per gli inserimenti degli avversari. Su uno di questi il numero 71 del Colico commette fallo da rigore su Zhuja, al 50′, e per l’arbitro è rigore. Dagli undici metri si presenta Politi che non sbaglia e la mette alla destra di Sanvito. Il Colico ha diverse chance per pareggiare ma non riesce a concretizzare, su tutte la punizione a due in area piccola al 53′.

Da segnalare, infine, il match non disputato tra Civate e Rovagnate rimandato per impraticabilità del campo di Civate. “La scelta è stata presa dal direttore di gara – commenta il team manager del Rovagnate, Riccardo Brenna – entrambe le squadre volevano giocare. C’era solo un pezzetto di campo infangato ma per il resto si poteva giocare, siamo costernati da questa decisione”.

Incredulo della scelta anche il presidente del Civate, Marco Secomandi: “Incredibilmente la terna ha deciso di non disputare la gara in quanto, a lor dire, il lato ove un guardalinee doveva operare era impraticabile causa fango che lo rendeva sdrucciolevole. Il paradosso però è che la valutazione è stata fatta a seguito della visione del terreno in abiti borghesi, con conseguenti scarpe non da calcio”.

“Credo che tutti i campi in erba come in nostro abbiano il problema che la notte il campo gela per cui quando sale la temperatura il terreno si impregna d’acqua e risulta cedevole. In 10 anni nel nostro campo ho visto cose ben peggiori, ma nulla vietava di giocare”.