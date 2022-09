Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Commisso

Brianzoli a punteggio pieno dopo due giornate con Varesina e Virtus Ciserano Bergamo

CASATENOVO – Dopo il successo colto all’esordio in campionato sul terreno di gioco del Brusaporto, la Casatese si conferma tra le mura amiche battendo 1-0 l’Arconatese. A decidere la sfida è il colpo di testa vincente di Quaggio al 59′.

La gara del “Comunale” di Rogoredo fa registrare un primo tempo equilibrato in cui entrambe le formazioni creano alcune occasioni da rete, con le due retroguardie che hanno però sempre la meglio. All’intervallo dunque il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa la Casatese parte con un buon piglio, anche se è l’Arconatese a rendersi maggiormente pericoloso in fase offensiva. Mister Commisso indovina però la mossa vincente al 58′, quando getta nella mischia Quaggio. Passa un solo giro di lancette e l’attaccante ripaga il proprio allenatore incornando a rete un perfetto assist di Pontiggia dalla sinistra.

Dopo il gol dell’1-0 è l’Arconatese a prendere l’iniziativa; al 78′ la Casatese resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Isella per doppia ammonizione. Gli ospiti nel finale tentano il tutto per tutto ma la difesa brianzola è perfetta e riesce a difendere il vantaggio fino al 95′.

Con i tre punti odierni la Casatese ottiene il primato della classifica del girone B di Serie D, dove comanda a punteggio pieno al pari di Varesina e Virtus Ciserano Bergamo. Dando infine uno sguardo al calendario, nel prossimo turno la truppa di Commisso farà visita alla Caronnese, ancora ferma al palo senza punti dopo le sconfitte rimediate contro Virtus Ciserano Bergamo e Sporting Franciacorta.