Serie D. La Casatese-Merate ritrova la vittoria contro il Ciliverghe

La Casatese-Merate sconfigge 4-1 il Ciliverghe in trasferta

Decidono la partita i gol di Isella, Gningue, Bolis e Tirapelle

CASATENOVO – Torna alla vittoria in Serie D la Casatese-Merate di mister Joey Commisso che contro il Ciliverghe Calcio trova il secondo successo stagionale. Era importante ripartire dopo le due sconfitte consecutive di settimana scorsa contro Club Milano ed Ospidaletto per rimettersi subito in carreggiata e così è stato.

Per questo il tecnico lecchese ha cambiato qualcosa nel modulo iniziale inserendo in difesa Carminati e Ferrante dal primo minuto e Carannante sulla fascia destra. Oggi, la partita è stata decisa dai gol di Isella, Gningue, Bolis e Tirapelle, chiudendo col parziale di 4-1.

Commenta la gara il team manager, Danilo Didoni: “Oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione di squadra dominando la gara. Il gol di Isella ha dato il la alle marcature successive, dobbiamo continuare così a partire da mercoledì che giocheremo in casa contro il Crema. Buone le scelte del mister per dare maggiore vivacità alla squadra”.