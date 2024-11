Serie D. Pareggio senza reti tra Casatese-Merate e Nuova Sondrio

La Casatese-Merate non sfrutta la superiorità numerica e porta a casa solo un punto da Sondrio

Alla Castellina finisce 0-0: ospiti senza mister e senza tifosi

CASATENOVO – Partita strana quella che si è disputata ieri alla Castellina di Sondrio. Infatti, i padroni di casa dopo l’esonero in panchina di Alessio Bifini non hanno ancora trovato una nuova guida tecnica. A mancare non era solo l’allenatore, ma anche i tifosi che non si sono presentati al campo per protestare contro l’orario della partita, sabato pomeriggio alle 14:30.

Tornando alle questioni di campo la gara tra Nuova Sondrio e Casatese-Merate è terminata con il risultato di 0-0. Una partita equilibrata tra due formazioni che volevano portare a casa entrambe i tre punti in palio. Al 15′, arriva la prima occasione per la squadra lecchese con Mendola che si scontra in area con i difensori avversari, l’attaccante però si infortuna e Commisso è costretto a sostituirlo.

L’incontro prosegue con occasioni da parte di tutte e due le squadre, al tiro di Ferrante (S), al 18′, che termina alto, risponde Losa (C) al 20′ con il portiere Rodriguez (S) che salva il risultato. Nel finale di primo tempo, la Casatese-Merate va vicino al gol con la bella punizione di Bolis (C) che si stampa però sul palo, sulla respinta i compagni non trovano la deviazione vincente.

Nella ripresa padroni di casa più aggressivi ma, al 56′ cambia nuovamente l’inerzia della gara: Tounkara (S) viene espulso. In superiorità numerica i lecchesi ci provano prima con Ghibellini (C), al 70′, sulla cui conclusione dal limite salva Bello (S), e poi con Astuti (C) che dribbla tutta la difesa avversaria ma, calcia addosso al portiere di casa.

La Nuova Sondrio si difende compatta e prova ad avanzare in contropiede, mentre gli ospiti costruiscono tanto ma falliscono diverse azioni negli ultimi 20 metri. Si conclude così una gara senza troppe emozioni, la Casatese-Merate rimane stabile all’ottavo posto in Serie D e settimana prossima incontrerà in casa il Sangiuliano City per tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi.