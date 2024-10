Serie D. Un punto a testa per Casatese-Merate ed Arconatese

La Casatese-Merate frena contro l’Arconatese: il risultato finale è 1-1

Al gol di Mendola al 10′, risponde Menegazzo al 46′

CASATENOVO – Guadagna un punto la Casatese-Merate che pareggia 1-1 contro l’Arconatese, ultima della classifica del Girone B di Serie D. Davanti al proprio pubblico di casa la formazione di Commisso è andata in vantaggio con un gol sotto l’incrocio di Mendola al 10′, però gli avversari non si sono fatti scoraggiare ed hanno affrontato la partita a viso aperto.

Infatti, gli ospiti hanno gestito bene il possesso palla e al termine della prima frazione trovano il gol con Menegazzo che raccoglie in area il cross dalla destra di Gyimah. Nella ripresa nonostante le diverse offensive impostate da entrambe le squadre il risultato non cambia.

Un punto che da fiducia alla formazione di Livieri, mentre lascia qualche rammarico a Commisso che nelle ultime due gare ha raccolto solo due pareggi. La Casatese-Merate è, però, ben salda al settimo posto in classifica e in piena corsa per i play-off, nella prossima gara di sabato 2 novembre contro la Nuova Sondrio dovrà essere più cinica per portare a casa i tre punti in palio.