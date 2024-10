Serie D. Nuova vittoria per la Casatese-Merate che s’impone 2-1 sul Magenta

La Casatese-Merate risale in classifica, ora ad un passo dai play-off

Grande festa per il 200° gol del capitano Mattia Isella

CASATENOVO – Nuovo successo in Serie D della Casatese-Merate che oggi contro il Magenta ha vinto 2-1, in gol Isella (20′) e Gningue (62′). La quarta vittoria delle ultime cinque partite ha fatto balzare la formazione lecchese al sesto posto in classifica riportando serenità all’ambiente.

Inoltre, un altro motivo di festeggiamento è il traguardo delle 200 reti toccato dal capitano Mattia Isella, vero e proprio leader di questa squadra dentro e fuori dal campo. Riguardo invece la gara andata in scena al Comunale di Casatenovo, la Casatese-Merate ha giocato bene contro l’undici milanese, le avanzate dei padroni di casa hanno spesso generato apprensione nella difesa avversaria, tale da concedere due rigori.

Anche se i due penalty sono stati falliti entrambi dagli undici metri, gli attaccanti di Commisso hanno colpito sulla ribattuta. Il Magenta non ha creato grandi pericoli alla difesa rossoblù salvo svegliarsi nel finale di secondo tempo, al 40′, segnando il gol del 2-1 finale con Rota.

Racconta la gara odierna il team manager, Danilo Didoni: “Oggi è stata una gara positiva anche se all’inizio avevamo delle preoccupazioni riguardo la nostra difesa. Infatti, ieri è stato male uno dei due centrali, Ferrante, al suo posto ha giocato Pozzoli che si è comportato in maniera ineccepibile.”

“Durante la partita abbiamo fatto bene ma, non si sbagliare due rigori così ed non è la prima volta, dobbiamo migliorare in questo fondamentale. La classifica in questo momento ci sorride però non dobbiamo perdere la concentrazione per le prossime. Siamo tutti molto contenti per Isella, un ottimo giocatore e un grande capitano”.