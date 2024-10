Serie D. Ritrova la vittoria la Casatese-Merate: Vigasio battuto 2-0

Vittoria interna per i ragazzi di Commisso: 2-0 sul Vigasio

Decisive le reti di Carannante (35′) e di Isella (50′)

CASATENOVO – Torna al successo casalingo la Casatese-Merate che vince 2-0 contro i veneti del Vigasio. I padroni di casa passano in vantaggio al 35′ del primo tempo con veloce contropiede innescato da Isella, il capitano libera Carannante che infila il portiere avversario con preciso rasoterra.

Ad inizio ripresa, gli ospiti provano a riagguantare il risultato ma il tentativo di Bounafaa finisce sul palo. Il secondo gol della Casatese-Merate arriva al 5′ della ripresa, la difesa del Vigasio esita nel raddoppiare e Isella ne approfitta piazzando il 2-0. Poco dopo la formazione veneta rimane in dieci per l’espulsione di Mboup dovuta ad una reazione scomposta nella ricerca di una veloce battuta di una punizione.

Un ottima vittoria per i ragazzi di Commisso che ritrovano punti e sorriso dopo gli altalenanti risultati delle scorse settimana. Ora si continua a lavorare in vista del prossimo match di Serie D che sarà nuovamente in casa contro il Magenta.