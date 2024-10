Serie D. Sconfitta di misura per la Casatese-Merate contro la Castellanzese

Cammino altalenante in campionato della Casatese-Merate, oggi sconfitta 1-0 in trasferta

Il gol partita lo sigla Chessa al 34′ della ripresa

LECCO – Nella settima giornata di Serie D arriva una sconfitta per la Casatese-Merate che perde 1-0 fuori-casa contro la Castellanzese. I ragazzi di Commisso hanno, attualmente, 9 punti in classifica dopo aver guadagnato la vittoria nella partita infrasettimanale di mercoledì contro il Crema, vincendo per 2-0.

Oggi, invece, la gara equilibrata sia per aggressività ed occasioni è stata decisa dal gol di Chessa al 34′ del secondo tempo. Nei minuti finale la Casatese ha provato a cercare il gol fino all’ultimo ma non ha trovato quello che sarebbe stato un meritato pareggio.

In questo primo mese di gare, la formazione lecchese alterna risultati positivi a negativi così anche sotto il profilo del gioco. Attualmente, la squadra biancorossa di trova a metà classifica e sicuramente si può far meglio. Si attende il rientro degli infortunati nel frattempo si deve trovare costanza di risultati per ambire a qualcosa di più, la prossima gara sara in casa contro il Vigasio.