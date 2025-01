Serie D. Vittoria interna della Casatese-Merate: 1-0 contro il Ciliverghe

Dopo tre pareggi, la Casatese-Merate ritrova il successo

Decide la gara il gol di Mendola al 25′ del primo tempo

MERATE – Ritrova la vittoria la Casatese-Merate e torna a pieno all’inseguimento serrato della zona play-off, ora distante solo un punto. Aggancio quasi riuscito anche grazie ai quattro pareggi delle rispettive avversarie che precedono la formazione lecchese in classifica ossia: Desenzano, Caratese, Varesina e Pro Palazzolo. Staccato, invece, al vertice del Girone B di Serie D l’Ospidaletto che prosegue la sua corsa in solitaria a quota 54 punti.

Tre punti d’oro, dunque, per la squadra di Commisso anche perchè arrivano dopo tre pareggi consecutivi. Contro il Ciliverghe Calcio è decisivo il gol di Mendola siglato al 25′ del primo tempo con una conclusione precisa da fuori area che scheggia il palo e si infila in rete.

Una partita, però, non dominata dai lecchesi per buona parte del primo tempo in cui gli avversari bresciani hanno avuto diverse chances per segnare ma, la granitica difesa lecchese ha retto bene.

Nella ripresa maggiore equilibrio ma poche occasioni per parte, importante il contributo del portiere Bragotto che ha salvato il risultato sul tentativo di Triglia al 55′. La Casatese-Merate ha risposto con delle ripartenza veloci ben contenute dalla difesa avversaria. Il prossimo match per il lecchesi si giocherà mercoledì, fuori casa, contro il Crema 1909.