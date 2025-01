Serie D. La Casatese-Merate conquista un punto contro la capolista Ospitaletto

La gara tra Casatese-Merate e Ospitaletto finisce 1-1

Al gol di Baraye all’80’ risponde Gningue al 94′

MERATE – Terzo pareggio consecutivo per Casatese-Merate che torna dalla trasferta di Ospitaletto con un ottimo punto ottenuto contro la capolista del Girone B di Serie D. La gara è finita col punteggio di 1-1, un primo tempo di sostanziale equilibrio con qualche occasione a testa per le due formazioni in campo al Luigi Corioni.

Nella ripresa la partita si è aperta, i padroni di casa hanno aperto le marcature all 80′ con il tiro dai 25 metri di Baraye che si è infilato sotto l’incrocio dei pali. La squadra di Commisso, però, non ha mollato e ha trovato il pareggio a 15 secondi dal termine con un bel colpo di testa di Gningue.

Commenta la gara odierna il team manager della Casatese-Merate, Danilo Didoni: “Abbiamo avuto un paio di occasioni nel primo tempo, una salvata sulla linea di porta da un difensore. Poi, nel secondo si è giocato di più anche se loro sono andati in vantaggio sull’unico tiro in porta fatto”.

“Siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo e portiamo a casa un altro pareggio ma, contro la capolista è un buon punto. Settimana prossima giocheremo contro la Ciliverghe e dobbiamo tornare a fare tre punti, non solo rimanere agganciati al treno play-off ma entrarci di fatto. Anche perchè il nostro obbiettivo finale è quello di raggiungerli e giocarci poi le nostre chances”.