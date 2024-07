Team Alba Orobia Bike Robbiate. Davide Grigi campione regionale cross country

Andrea Colombo secondo posto nella categoria Open in Francia

Circuito Assobike di mtb, il Team Alba Orobia Bike Robbiate conquista la seconda posizione

ROBBIATE – Il Team Alba Orobia Bike Robbiate a Piazzatorre ha partecipato al cross country valido per il Campionato Regionale Fci Lombardia per le categorie Esordienti, Allievi e Juniores, nella prova dei circuiti del Trofeo Lombardia e del Bg Cup. Davide Grigi ritorna a vincere. Il brianzolo vince la gara riservata agli Esordienti del II anno (14 anni) conquistando il titolo regionale di specialità, refilando quasi un minuto al secondo classificato. A pieni giri Gabriele Bonfanti e in gara anche Samuele Piazza.

Ad un passo dal titolo regionale anche Claudio Pizzato, con il biker che sale sul secondo gradino del podio, nella gara riservata agli atleti del I anno (13 anni): 23^ Raffaele Doniselli, 32^ Tommaso Boccolini, 34^ Andrea Benatti, 38^ Andrea Caminada. Sale sul podio, chiudendo terza, anche Alma Castellucci, impegnata nella gara riservata alle Allieve del II anno (16 anni).

Negli Allievi del I anno (15 anni) ha corso Leonardo Magli. Buonissima anche la prova di Daniele Corvi, biker giunto terzo nella difficile categoria degli Juniores (17/18 anni). Sul pezzo anche Gabriele Tinti, che archivia il regionale, ottenendo la sesta piazza. Sedicesimo è Gabriele Boccolini: 23^ Samuele Fumagalli. La giornata Regionale si conclude con la consegna del trofeo alla Taob, prima società classificata.

Le gare sono continuate in Francia, a Combloux, località dell’Alta Savoia posto sotto al Monte Bianco, sede della quarta tappa del circuito Uci World Series Enduro. In programma sei prove speciali con 2.530 mt di discesa, con il percorso totale (incluso i collegamenti) ha visto i concorrenti affrontare quasi 40 km (1685 mt di dislivello). Grande giornata di Andrea Colombo, con il pilota brianzolo che chiude secondo nella categoria Open.

Ad Albiolo (CO) è andata in scena la prova del circuito dell’Assobike di mtb, competizione riservata ai Giovanissimi (7/12 anni). In base ai risultati ottenuti, il Team Alba Orobia Bike Robbiate conquista la seconda posizione.

Nei G1 (7 anni) Federico Airoldi sale sul terzo gradino del podio, precedendo il compagno di squadra Ettore Riva. Decimo è Alessio Parlato. In campo femminile vittoria per Gloria Caruso. Successo robbiatese anche nella gara maschile riservata ai G2 (8 anni) con Marco Poletto, che nell’ultimo giro, sferra l’attacco decisivo. Bravo anche Ruggero Valtolina: è quinto. Nei G3 (9 anni), l’ottavo posto di Ivan Parlato. Undicesimo Nicolò Di Furia. In campo femminile Giorgia Bonati, Chloe Galbiati e Giulia Villa occupano nell’ordine, le posizioni, dalla quarta alla sesta piazza. Nei G4 (10 anni) sul pezzo Lorenzo Vitale, con il biker che chiude quinto. Dodicesimo Christian Ravasi: 14^ Lorenzo Castelli. Quinta anche Victoria Caruso nella prova femminile. Chiude nono, invece, Gabriele Poletto, nella prova riservata ai G5 (11 anni). Nei G6 (12 anni): 16^ Alex Galbiati, 17^ Alexandru Tatomir Barbu, 18^ Simone Scaccabarozzi.

Per quanto riguarda l’attività giovanile strada, settimo posto conquistato dal G3 (9 anni) Marco Sironi, ad Albese con Cassano (Co) al Memorial Fabio Casartelli.