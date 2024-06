Team Alba Orobia Bike Robbiate: gare di Cross Country, Downhill e Gran Fondo

Davide Grigi terzo in Valle D’Aosta e Gabriele Tinti premiato nel vicentino

VALLE D’AOSTA/GALLIO (VI)/PRALI (TO) – Quattro atleti del Team Alba Orobia Bike Robbiate iscritti alla Soprazocco Bike non hanno potuto partecipare alla gara inserita nel circuito della Leonessa Mtb Cup per gara annullata per motivi di maltempo. Tutto regolare invece a Saint Nicolas, in Valle D’Aosta, sede del cross country nazionale valido come terza prova del circuito della Coppa Italia. Davide Grigi con il biker di Casatenovo sale sul terzo gradino del podio nella gara riservata agli Esordienti del II anno (14 anni) giungendo a soli quattordici secondi dal vincitore, e sette, dal secondo classificato.

Buon risultato anche per Claudio Pizzato, impegnato nella gara riservata agli Esordienti del I anno (13 anni) con l’atleta che chiude sedicesimo, il secondo dei lombardi in gara, perdendo in volata, quello che sarebbe stato l’obbiettivo di essere il migliore dei bikers della Lombardia in gara.

A Gallio nel vicentino, nella sede della Marathon dell’Altopiano nel percorso del Classic (tracciato di 45 km con un dislivello di 1.400 metri) con il percorso fangoso e le condizioni meteo proibitive, Gabriele Tinti chiude nono assoluto, conquistando il quinto posto nella sua categoria degli Juniores (17/18 anni). Infine, Samuele Mapelli ha gareggiato a Prali (TO) alla terza prova del circuito nazionale di Coppa Italia Dh (downhill) con il pilota brianzolo che chiude decimo nella prova riservata agli Elitemaster (19/29 anni).