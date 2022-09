Costamasnaga al terzo risultato utile consecutivo con la vittoria sulla Vibe Ronchese (1-0)

La ColicoDerviese supera di misura (1-0) il Missaglia Maresso nel derby interprovinciale

LECCO – La terza giornata del girone d’andata porta con sé alcune conferme positive e altre meno, per le sette formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Promozione.

La principale nota positiva è quella del Costamasnaga, che col successo interno per 1-0 sulla Vibe Ronchese ottiene il terzo risultato utile consecutivo di questo avvio di stagione. I grigiorossi si mantengono così ai piani alti della classifica con sette punti all’attivo.

Altra formazione lecchese ad ottenere i tre punti è la ColicoDerviese che batte 1-0 in casa il Missaglia Maresso nel derby interprovinciale di giornata. Un punto poi per il Calolziocorte che impatta 2-2 sul terreno amico contro la Nuova Sondrio.

Le notizie preoccupanti arrivano invece da Aurora Olgiate, Galbiate e GrentArcadia. Le tre formazioni dopo le sconfitte odierne (Aurora Olgiate-Casati Arcore 0-1, Biassono-Galbiate 3-1, GrentArcadia-Arcellasco Città di Erba 0-3) restano ferme sul fondo della classifica senza nessun punto all’attivo.

La classifica

Arcellasco Città di Erba 9

Casati Arcore 7

Costamasnaga 7

Nuova Sondrio 7

ColicoDerviese 6

Biassono 6

Calolziocorte 4

Cavenago 4 (una partita in meno)

Concorezzese 4 (una partita in meno)

Vibe Ronchese 3

Lissone 2 (una partita in meno)

Speranza Agrate 1 (una partita in meno)

Missaglia Maresso 1

Galbiate 0

Aurora Olgiate 0

GrentArcadia 0