Castria, Mair e Donadio regolano il Milano City

Quinto risultato utile e classifica sempre più bella

OGGIONO – Prosegue l’ottimo momento del NibionnOggiono, che con la vittoria per 3-1 sul Milano City ottiene il quinto risultato utile consecutivo (tre vittorie e due pareggi). Da quando è iniziato il girone di ritorno gli uomini di Commisso non hanno mai steccato, con la classifica che fa ora registrare i brianzoli a tre sole lunghezze dalla zona playoff.

Dominio totale e partita mai in discussione

La partita contro la formazione di Busto Garolfo vede il NibionnOggiono sempre in controllo del gioco. Nel primo tempo gli ospiti riescono a reggere quasi fino al 45′, ma poco prima dell’intervallo Iori serve Castria che fa partire un tiro a giro dal limite dell’area che si infila a fil di palo.

In avvio di ripresa Iori si ripete servendo questa volta Mair, il quale va a segno per il 2-0. Al 66′ Iori decide di mettersi in proprio ma l’estremo difensore ospite è bravo nel deviare la conclusione in corner.

All’84’ dopo una discesa sull’out di sinistra Donadio calcia forte in area, trovando la deviazione fortuita di Mecca che manda la sfera nella propria porta. Prima del 90′ cè tempo anche per la rete della bandiera del Milano City che va a segno direttamente da calcio di punizione.

Calendario favorevole

La stagione del NibionnOggiono prosegue ora con la trasferta trentina sul campo del Dro Alto Garda e con l’impegno interno contro l’Inveruno, attualmente penultima e ultima forza del campionato.

E’ lecito a questo punto aspettarsi altri risultati importanti, dopo dei quali la classifica potrebbe prendere un aspetto ancora più interessante di quello attuale.