Pallamano. Al PalaSangiorgio di Molteno arriva l’imbattuto Sparer Eppan

Partita di cartello della terz’ultima giornata di ritorno

“Il Molteno farà di tutto per conquista i due punti. Ci dobbiamo provare”

MOLTENO – Il calendario del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano propone, per il prossimo fine settimana, gli incontri dell’undicesima giornata di ritorno. Sabato sera, al PalaSangiorgio (fischio d’inizio ore 20), si gioca la sfida tra i locali del Salumificio Riva Molteno e l’imbattuto Sparer Eppan. I primi della classe arrivano a questa sfida senza aver incassato ancora una sconfitta (46 punti), vantando anche la migliore realizzazione di reti (772) del torneo.

Il Salumificio Riva Molteno rimane sempre lì al terzo posto appaiato al Torri (34 punti), a due punti dal Trieste (36 punti). Una situazione ancora tutta da definire per la formazione del tecnico montenegrino Branko Dumnic, per quanto riguarda l’accesso alle Final Eight. Da sottolineare comunque un ottimo girone di ritorno per il team moltenese, con ben nove vittorie e una sola sconfitta.

“E’ la partita di cartello della prossima giornata. Loro partono favoriti, considerato la compattezza e la tecnicità del gruppo – dice il ds Matteo Somaschini -. Non hanno ancora perso nessuna partita, e sicuramente, non verranno a Molteno per regalarci dei punti. Una cosa che ci tengo a rimarcare è quella che sia prima di tutto una bella partita. Una sfida tra due formazioni che sanno mettere in pratica una pallamano con un bel gioco, divertente e veloce. Il Molteno farà di tutto per conquista i due punti. Ci dobbiamo provare, perché non abbiamo nulla da perdere. I ragazzi devono scendere in campo sereni, motivati a essere concentrati dal primo all’ultimo secondo, giocando con la dovuta cattiveria agonistica. Se poi loro saranno più bravi di noi, saremo i primi a fargli i complimenti e applaudirli. Il Molteno di oggi è al completo, sta bene e lo ha dimostrato in questo girone di ritorno dove abbiamo perso di un solo gol con Trieste. Giochiamo le nostre carte tranquillamente. Colgo l’occasione per invitare il nostro splendido pubblico, per dare un ulteriore spinta ai nostri ragazzi. Vi aspettiamo numerosi!”.