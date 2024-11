Pallamano. Sabato sera a Molteno va in scena il derby lombardo

Sfida casalinga contro il Metelli Cologne

Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti

MOLTENO – Si ritorna a giocare nel campionato di serie A Silver con il Salumificio Riva Molteno che scenderà in campo sabato sera, al Palasangiorgio (ore 20), contro la squadra bresciana del Metelli Cologne. E’ il classico derby lombardo, tra due formazioni che si sono affrontate in parecchie occasioni, regalando sempre un grande spettacolo sportivo.

Si arriva a questo appuntamento con il Salumificio Riva a 6 punti all’attivo, contro i 5 della formazione ospite.

Il team lecchese arriva da due sconfitte consecutive, entrambe con una rete di differenza (Belluno e l’ultima contro Lanzara). Anche Cologne arriva da due sconfitte consecutive (in casa contro Haenna e sul campo del Verdeazzurro Sassari). Due squadre, quindi, alla ricerca di punti per muovere la classifica, ed anche per spezzare questo momento decisamente difficile sul piano dei risultati. Il fattore campo, diventerà fondamentale per i giocatori moltenesi

Ci presenta questa sfida il ds Matteo Somaschini: “Arriviamo a questa sfida dopo due settimane di sosta dovute alle partite della nazionale, per la qualificazione agli Europei. Sono state due settimane importanti, per analizzare la situazione, recuperare fisicamente e mentalmente”.

Matteo, si torna a giocare con un derby, e si sa, è una partita sempre sentita dalle due squadre: “Non è mai stato facile giocare contro Cologne. L’anno scorso vincemmo con una rete di differenza. È una squadra difficile da affrontare, perché difendono forte, mettendoci molta fisicità ed hanno anche alcuni elementi, vedi il terzino Balint Somogyi (quarto miglior realizzatore del torneo, ndr), con doti importanti, come l’ex Daniele Soldi, l’altro terzino della squadra bresciana. Non sarà una partita facile, ma abbiamo l’obbligo di vincere questo match, perché la situazione in classifica, dopo le due sconfitte incassate, non è delle migliori, per una squadra come il Molteno. Nei giorni scorsi, abbiamo disputato anche un amichevole per riprendere il ritmo partita. Il campionato è lungo e noi dobbiamo tornare a giocare – conclude Somaschini – la nostra pallamano. Come sempre aspettiamo il nostro splendido pubblico, per incitare e supportare la nostra squadra”.