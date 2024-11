Promozione. Vince solo il Civate che supera 2-1 il Biassono

Il Civate s’aggiudica lo scontro salvezza col Biassono: Gandola segna una doppietta

Pareggi per Calolziocorte e GrentArcadia, perdono Rovagnate e Colico Derviese

CIVATE – Risultati sterili per le lecchesi impegnate nel campionato di Promozione 24/25, infatti vince solo un squadra su cinque: il Civate. La squadra di Guadagno ottiene il bottino pieno in un difficile scontro salvezza contro il Biassono terminato 2-1, decisiva la doppietta di Gandola.

Racconta l’intesa partita il presidente Marco Secomandi: “Siamo partiti bene con tre occasioni nel giro di 10 minuti con Bub e due volte Franceschini. Il gol era nell’aria ed è arrivato, al 31′, con il bello scambio tra Franceschini e Gandola che conclude a rete. Solo dopo 4 minuti abbiamo raddoppiato sempre col nostro attaccante. La ripresa si è aperta con lo splendido gol di Fossati finito del sette”.

“Assalto finale del Biassono ma abbiamo chiuso bene. Una bella prestazione convincente e determinata da parte dei nostri ragazzi che sin da subito hanno interpreto, in modo positivo, la gara meritando il successo. Inoltre, un bel passo in avanti in classifica essendo l’unica squadra che ha vinto nelle retrovie”.

Pareggia, invece, il Calolziocorte di Perego che frena la sua risalita in classifica contro un ostico Cavenago. La gara finisce 3-3, in gol per gli amaranto: Lozza, Biaye e Todeschini. Solo un punto anche per il GrentArcadia che pareggia 1-1 sul campo dello Speranza Agrate.

Commenta il risultato Francesco Crippa, team manager dei lecchesi: “Nel primo tempo loro sono andati in vantaggio sull’unica azione che han fatto con Carollo, lasciato solo in area. Noi abbiamo avuto una chance, al 43′, ma fallita. Nella ripresa siamo entrati meglio e abbiamo trovato il pareggio con Esposito che ha fatto un buon movimento in area e trovato la rete”.

“Poi abbiamo avuto altre occasioni però non siamo riusciti a trovare il gol. Certo l’1-1 va bene ma, a differenze di altre gare, c’è un po’ di rammarico. È comunque un punto importante per la nostra classifica che in questo momento ci sorride, essendo noi una squadra che si deve salvare. Ora testa alla prossima contro il Lesmo a casa nostra”.

Infine cade in casa, nel posticipo serale, il Rovagnate che perde 1-0 contro il Lissone, decide la partita il gol di Zappa. Zero punti anche per la Colico Derviese che, dopo l’impegno settimanale nella Coppa Italia di categoria – 2-2 contro lo Sporting Brescia – perde 2-1 con la Concorezzese.