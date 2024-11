Promozione. Torna al successo il GrentArcadia: Castello Cantù sconfitto 2-1

Vittorie per GrentArcadia, Calolziocorte e Rovagnate

Pareggia 2-2 la Colico Derviese, perde il Civate

DOLZAGO – Una buona decima giornata per le formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Promozione 24/25, a parte la sconfitta del Civate le altre sono andate tutte a punti. Ritrova il successo il GrentArcadia che ottiene tre punti d’oro contro il Castello Città di Cantù vincendo 2-1: in gol per i lecchesi Colombo e Sala.

Racconta la gara Francesco Crippa, team manager della formazione del GrentArcadia: “Siamo andati inizialmente in svantaggio. Poi abbiamo pareggiato il risultato alla mezz’ora del primo tempo con Colombo. Nel secondo tempo non abbiamo subito niente e trovato il gol del vantaggio con Sala. I ragazzi hanno reagito bene e fatto una bella prestazione, dobbiamo continuare così”.

Prosegue il periodo positivo il Calolziocorte che ha decisamente invertito la marcia incamerando tre vittorie consecutive negli ultimi tre turni di campionato. Oggi la formazione amaranto si è imposta ribaltando il risultato in un fondamentale scontro diretto contro l’Olimpic Trezzanese vincendo per 2-1, decisiva la doppietta nella ripresa di Sibio.

Commenta il successo odierno il direttore sportivo, Max Colombo: “Nel primo tempo siamo andati subito sotto e abbiamo più volte rischiato di prendere un altro gol. Però nella ripresa siamo entrati con un’altra mentalità e aggressività trovando prima la rete del pareggio e poi quella del vantaggio”.

“Siamo contenti perchè abbiamo innescato una serie di vittorie consecutive che ci ha portato un bel bottino di punti. Dobbiamo continuare così senza fermarci continuando a giocare e crederci, come abbiamo fatto oggi. Non dobbiamo pensare troppo alla classifica, che si è migliorata, ma focalizzarci su di noi partita dopo partita”.

Agguanta un punto all’ultimo minuto invece la Colico Derviese che contro il Lissone, terza forza del campionato, pareggia 2-2. La formazione di Battistini ci ha creduto fino alla fine infatti, all’ultimo minuto di gioco ha trovato il rigore che ha riportato il risultato in parità.

Analizza la partita il tecnico gialloblu: “Una partita nata storta, abbiamo preso il primo gol loro e subito poco dopo il secondo. Però i ragazzi sono stati bravi a recuperarla nella ripresa prima con il colpo di testa Farina, e poi con il tap in vincente di Maffezzini sul rigore respinto dal portiere avversario. Dobbiamo essere più concreti sotto porta, adesso poi ci aspettano due partite importanti una in Coppa Italia e poi con la Concorezzese in casa”.

Sconfitta, invece, per il Civate che frena la striscia di risultati positivi che l’avevano portato ad ottenere sette punti nelle ultime tre gare. Oggi la squadra di Guadagno è stata sconfitta 2-0 dal Cantù San Paolo, decisiva la doppietta del centravanti comasco Tommaso Pasqualin.

Riassume la gara il presidente Marco Secomandi: “Abbiamo sciupato diverse occasioni nel primo tempo con Gandola. Nella ripresa siamo andati sotto al 49′ con una rete sotto porta del loro attaccante. Poi abbiamo avuto l’occasione di pareggiarla con Bub che per due volte che ha mancato lo specchio della porta. Così al 70′ hanno segnato loro con un bel cross in area trasformato ancora da Pasqualin. In sostanza una sconfitta meritata, un buon primo tempo ma un secondo pessimo”.

Infine, torna al successo il Rovagnate nel posticipo delle 19 contro l’Ardita Cittadella che vince 1-0 in trasferta. Decisiva la rete di Oliva arrivata al 94′ dopo aver dominato la partita e sbagliato tre nitide occasioni da gol. La formazione biancorossa è la meglio posizionata delle lecchesi nel Girone B ed è ora ad un passo dai play-off, essendo al momento settima a quota 17 punti, a solo un punto dalla sesta posizione.