Promozione. Il Calolziocorte s’aggiudica il derby col GrentArcadia

Il Calolziocorte vince 2-0 contro il Grent: decidono le reti di Sibio e Lozza

Successo di misura il Colico, pareggia il Civate e perde il Rovagnate

CALOLZIOCORTE – Nel Girone B di Promozione risale la china e la classifica il Calolziocorte di mister Perego che ottiene la seconda vittoria nel giro di pochi giorni. Infatti, dopo la vittoria per 5-2 nel turno infrasettimanale contro il Lesmo, si aggiudica anche il derby di oggi contro il GrentArcadia vincendo 2-0, determinati le reti di Sibio e il rigore dell’ex di turno Lozza.

Commenta la gara il direttore sportivo degli amaranto, Max Colombo: “Siamo contenti per questi due successi che ci permettono di respirare. Oggi è stata una partita combattuta, inoltre noi avevamo una formazione rimaneggiata tra infortuni e squalifiche, però abbiamo giocato bene e contenuto gli avversari. Dobbiamo continuare sulla scia di questo entusiasmo e i risultati arriveranno”.

Successo anche la Colico Derviese che vince di misura, gol partita di Redaelli, contro l’ultima della classe l’Ardita Cittadella. Racconta la gara il mister Danilo Battistini: “Siamo contenti per il risultato ma non per la prestazione. La nostra squadra può e deve fare molto di più, come società vogliamo che la prima squadra sia d’esempio alle altre sia dal punto di vista del gioco che nell’atteggiamento. Ora ci aspetta una settimana intensa tra Coppa Italia e poi di nuovo il campionato”.

Termina invece 0-0 la gara tra Civate e Cavenago. Primo tempo privo di emozione senza grosse occasioni da rete. La partita si rianima nella ripresa con i lecchesi che sbagliano subito due chiare opportunità, entrambe con Valsecchi che calcia di poco a lato. La squadra di Guadagno ci prova ancora con Bub: al 53′, calcia sopra la traversa e al 63′ tira in bocca al portiere dopo essersi smarcato bene in area.

L’opportunità migliore capita ancora sui piedi di Valsecchi che, al 73′, davanti alla porta si fa respingere da un difensore avversario un gol fatto. Deluso il presidente, Marco Secomandi: “Una partita fiacca nel primo tempo. Mentre, nel secondo si è visto un Civate maggiormente aggressivo con quatto occasioni da rete non sfruttate. Un pari che non accontenta nessuno”.

Infine, cade in casa il Rovagnate che perde 2-1 contro il Cantù San Paolo. Commenta la gara il team manager dei biancorossi, Riccardo Brenna: “Partita difficile nei primi 15 minuti non ci abbiamo capito nulla ed abbiamo preso gol di Pozzi. Dopo di che siamo tornati in gara e abbiamo gestito meglio palla e gioco”.

“Ma nella ripresa la gara è stata condizione da un grave fallo avversario e dalla scelta dell’arbitro: il loro 10 ha spaccato il setto nasale e anche i denti al nostro centrale difensivo. Per lo più non è manco stato espulso ma, solo ammonito. La gara è stata ferma dieci minuti, dopo abbiamo attaccato solo noi e trovato il gol con Rompani al 78′. Però ci siamo sbilanciati e al 88′ ci ha segnato proprio il loro 10 che doveva essere espulso. La gara l’abbiamo fatta noi e ancora una volta abbiamo perso i tre punti per errori non nostri”.